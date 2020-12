Si conclude il ciclo di incontri promossi da Assercoop Rovigo e Camera di Commercio di Venezia Rovigo, con un focus sulla digitalizzazione delle imprese e sulla responsabilità sociale. Appuntamento come sempre on line su Google Meet, domani, dalle 9.30 alle 11.30, con due docenti a confronto su due tra le più importanti sfide per le imprese che vogliono ripartire, rilanciare e innovare le attività, individuare nuovi modi di fare business. Moderato da Francesco Casoni, responsabile comunicazione di Zico, l'incontro si apre con l'intervento di Fabio Gatto, ingegnere chimico, che illustrerà il concetto di sostenibilità e di responsabilità sociale d'impresa, tema cruciale per il futuro delle aziende. Gatto è formatore e docente a contratto all'università di Padova e consulente della società OrgNumeri.

La trasformazione digitale delle imprese e i molti risvolti pratici legati ai nuovi strumenti digitali saranno al centro dell'intervento di Daniel Zilio, ingegnere informatico, dottorando con una tesi dedicata alle tecnologie per i beni culturali, e tra i soci fondatori della start-up Meeple Srl, spin-off dell'università di Padova. Si occupa principalmente di programmazione app, sviluppo web e game design.

In conclusione, si tracceranno e discuteranno i punti di incontro, criticità, strumenti operativi e le esperienze, per comprendere come cogliere la sfida di nuove strategie economiche. Per iscriversi, utilizzare il link sul sito www.rovigo.confcooperative.it o contattare lo Sportello: rovigo@confcooperative.it - tel. 0425-21667.

