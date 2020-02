CONFARTIGIANATO

ROVIGO Si è concluso il corso di formazione obbligatorio per lo svolgimento dell'attività funebre, organizzato da Confartigianato Polesine, in collaborazione con l'Istituto Veneto per il Lavoro.

FORMAZIONE

Il percorso formativo ha avuto la durata di 15 ore complessive, articolandosi su tre moduli, con altrettanti test di apprendimento e superamento finale. Le tematiche inerenti la medicina legale, sono state affrontate e approfondite dalla medico legale Maria Cortemetto mentre l'avvocato Roberta Cusin del Foro di Rovigo, ha approfondito i temi legati all'Igiene pubblica. Elisa Caniato ha affrontato invece la materia della Medicina del lavoro oltre alla tutela dei lavoratori e addetti all'attività funeraria. Diversi i partecipanti, tra addetti del settore, professionisti e interessati in cerca di un'opportunità occupazionale, provenienti anche da fuori provincia, che avendo frequentato il corso e superato i test finali, hanno ottenuto l'attestazione regionale del requisito formativo obbligatorio. Già in cantiere, da parte dell'Associazione degli Artigiani di piazza Duomo altre nuove edizioni del corso. Per informazioni è già possibile contattare l'Ufficio Segreteria, telefonando allo 0425 474772 o inviare una mail all'indirizzo formazione@confartigianatopolesine.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA