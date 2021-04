Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ESPERIENZA SUL CAMPOROVIGO Dall'ospedale di Rovigo a quello di Wolisso in Etiopia, per portare la propria esperienza al servizio dei più bisognosi, in questo momento elicato.In Africa, anche se le notizie che trapelano sono poche, la piaga del Covid sta mietendo molte vittime. E il medico Enzo Facci, pensionato da poco, attirato dal suo amore per l'Africa, non ha resistito ed è partito per l'Etiopia per dirigere il Saint Luke Catholic...