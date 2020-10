ESPERIENZA PILOTA

ROVIGO Tutto è partito San Bortolo, il primo quartiere in qui i cittadini hanno deciso di istituire il controllo di quartiere. A rappresentare il gruppo è Patrizia Rava, che racconta che presto avranno una pagina Facebook e un'app per comunicare tra loro.

Come funziona il vostro comitato di controllo del quartiere?

«Alla base del Gruppo controllo di quartiere (Gcdv) c'è l'impegno alla conoscenza dei vicini, alla condivisione di comportamenti di attenzione e di aiuto, all'attivazione di comportamenti di sostegno verso chi ci abita attorno. Un modo di vivere la strada e il vicinato, a volte assente o carente. I gruppi si impegnano di costruire questa rete. È un valore di cittadinanza attiva e solidale. Se la strada è vissuta in questo modo, ciascuno è attento alla propria via, a quanto vi accade. Tutte le strade hanno una grammatica data da rumori, suoni, auto e orari. Nessuno di noi vive alle finestre, nessuno spia l'altro. Quando qualcosa entra in questo quadro di routine, si cerca di leggere tutto con occhi sereni. Senza attenzione morbosa».

Avete svolto una sorta di formazione con le forze dell'ordine?

«Il gruppo è rimasto in sospeso per il Covid. Dobbiamo perfezionare lo Statuto e avviare la formazione. Le norme vigenti rendono difficile riunire tutti gli aderenti. Siamo 98 persone, riuniti in cinque gruppi, ciascuno con un coordinatore. Dobbiamo dare a tutti la possibilità di partecipare. È complesso, ci stiamo lavorando».

Ritiene sia uno strumento effettivamente utile per la prevenzione del crimine?

«Strumento per la prevenzione del crimine è un'espressione molto forte. Credo che i cittadini che vivono a fianco l'uno all'altro, aiutandosi e collaborando, possono diminuire le probabilità e possibilità di comportamenti illegali, specie verso le persone più fragili».

Che area coprite?

«Sono coinvolte una decina di vie. Le abitazioni hanno un logo disegnato dagli studenti del De Amicis e a breve saranno installate le segnaletiche verticali».

Come è nata l'idea di unirsi in questo comitato?

«La normativa lo prevede da tempo. Venezia è la prima in Europa. È diffuso in tantissime città, ma nella nostra provincia mancava. Lo abbiamo costruito dal basso, dai residenti, da soli e con aiuto delle Istituzioni. È una modalità presente da quasi venti anni. Nel nostro caso è nato dopo un episodio violento ai danni di una signora: ha messo in luce che altre due persone, nel giro di qualche metro avevano rischiato di essere coinvolte. Soprattutto ha rivelato che ci conoscevamo poco».

Come fate a distinguere un comportamento sospetto da qualsiasi altro?

« I riferimenti ce li da la cronaca: tecnici, interviste, macchine insolite che filmano, ora insolite per i controlli dei contatori».

Sinora, avete avuto risultati? Avete sventato un qualche tipo di crimine?

«Non userei la parola crimine. Abbiamo interrotto una situazione incresciosa a una persona anziana, comunque sempre di concerto con le Forze dell'ordine. Non ci sostituiamo a loro».

A.Luc.

