SANITÀ

ROVIGO Altri tre tamponi sono stati eseguiti ieri, con il numero complessivo di test sul nuovo coronavirus su casi sospetti effettuati in Polesine che arriva a 32. Per 27 è stata acclarata l'assenza di contagio, per i tre di ieri si attende l'esito, mentre per il 50enne adriese, come è noto, è arrivato un riscontro di positività al virus. A essere sottoposte al test ieri sono state proprio due persone che avevano avuto contatti con lui e che da venerdì 28 febbraio, giorno in cui è emerso il suo contagio, si trovavano in isolamento cautelare domiciliare.

MIGLIORAMENTI

Il paziente 1 polesano è in buone condizioni, ha spiegato ieri il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella, nel corso dell'incontro con la conferenza dei sindaci, alla presenza del presidente Franco Vitale, sindaco di Rosolina, del presidente della Provincia Ivan Dall'Ara, e del viceprefetto vicario Luigi Vitetti, davanti a una platea di primi cittadini: «La sua situazione presenta ancora permanenza di febbre, ma non elevata, per cui stavamo anche valutando l'ipotesi di come comportarci prossimi giorni, ma la persistenza febbricola consiglia il mantenimento del suo ricovero. Le persone con le quali era entrato in contatto nei giorni successivi alla famosa cena (il 20 febbraio, a Saonara, con un collega imprenditore di Vo', ndr) e prima di risultare positivo, le avevamo tutte individuati nel corso di venerdì e poste in isolamento».

SOTTO CONTROLLO

Compostella ha evidenziato che «due di queste persone, nell'ambito della sorveglianza attiva, che prevede due volte al giorno il contatto telefonico da parte del Servizio igiene e sanità pubblica, ci hanno riferito che presentavano una sintomatologia di tipo febbrile. Quindi sono stati ricoverati in Malattie infettive, sempre in percorsi completamenti separati, per cui chi entra nei nostri ospedali può farlo con tranquillità, ed è stato loro eseguito il tampone. Non parliamo di un potenziale focolaio polesano, ma di persone che sono entrate in contatto con la persona di Adria che a sua volta presumiamo che abbia avuto il contagio per essere entrata in contatto con la persona di Vo', quindi riconducibili a quel focolaio. Questo dà la dimensione di qual è il problema di questa patologia, al di là dell'aspetto clinico: riuscire a identificare più rapidamente possibili eventuali situazioni a rischio».

CONTAGIO SPAGNOLO

La terza persona sottoposta al test ieri, invece, è un polesano che era stato il 21 febbraio a un evento a Ferrara, al quale aveva partecipato un gruppo di spagnoli che una volta rientrati in Spagna, sono stati sottoposti al tampone facendo emergere delle positività. Anche in questo caso, quindi, il contatto a rischio sarebbe avvenuto fuori dai confini polesani, a un evento ricreativo, spiega l'Ulss nella nota di aggiornamento. «Lì erano presenti anche dei cittadini spagnoli venuti per quell'evento - spiega Compostella - che sono poi tornati in patria e due di quel gruppo sono risultati positivi al tampone eseguito in Spagna. Nell'ambito dell'attività di ricerca dei contatti, hanno detto dove erano stati e quindi siamo stati informati anche noi e tutte le persone che avevano partecipato all'evento. Una di queste stamani ci ha contattato segnalandoci che presentava una modesta sintomatologia anche lui, per questo è stato sottoposto al tampone».

QUARANTENA

Dal punto di vista dei numeri, scende ancora quello delle persone in isolamento domiciliare. Lunedì erano 157, ieri 129. «Ovviamente - rimarca Compostella - man mano che trascorrono i 14 giorni, escono dall'isolamento domiciliare con sorveglianza attiva le persone che hanno completato il periodo, se senza sintomatologia. Quindi è maggiore il numero delle persone che terminano rispetto a quelle che iniziano, anche se comunque in questi giorni continuiamo ad avere persone che entrano in isolamento, per le segnalazioni che ci fanno loro stessi o i medici di medicina generale. Questo dato è positivo, seppur non è bastevole per dire che la situazione situazione volge al meglio, ma di per sé è un elemento favorevole».

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA