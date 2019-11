Esce di strada in via Romana e trancia il contatore: famiglia per ore senza gas

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GRIGNANO POLESINEROVIGO Finisce con l'auto nel giardino di una casa e lascia una famiglia per ore senza il gas per cucinare e scaldare la casa. Si tratta dell'ennesimo incidente avvenuto lungo via Romana a Grignano Polesine, strada che da anni, in una particolare curva poco prima di Cornè (frazione di Arquà Polesine), è martoriata da svariati incidenti causati dell'alta velocità con cui viene percorsa. L'ultimo episodio era avvenuto l'estate scorsa, quando un'auto era finita in un fossato, causando solo il danneggiamento della recinzione...