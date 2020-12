LA PREVENZIONE

ROVIGO «In questo periodo ci sono molte donne che alla chiamata per l'esecuzione della mammografia di screening per tumore alla mammella rispondono negativamente perché hanno paura di venire in ospedale: nessuna paura, potete venire in piena sicurezza a eseguire la mammografia per la quale oggi abbiamo anche a disposizione un nuovo importante macchinario».

SCREENING MAMMOGRAFICI

L'invito a presentarsi agli appuntamenti per gli screening mammografici è stato lanciato ieri dal direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella in occasione dell'inaugurazione virtuale del nuovo mammografo Hologic Selenia Dimensions, già in funzione nella Radiologia dell'ospedale di Rovigo, uno strumento di ultima generazione con tecnologia di tomosintesi mammaria, che, a differenza dei mammografi precedenti, permette di ottenere immagini 3D. «Il tumore alla mammella ha rimarcato Compostella - è il più frequente nelle donne e, se preso in tempo, dà ormai una guarigione nel 98% dei casi, quindi mi raccomando, una certa paura di frequentare gli ospedali in questo periodo è umanamente comprensibile, ma l'acceso nell'ospedale di Rovigo, in particolare per le mammografie, anche grazie ad un investimento infrastrutturale de 60mila euro che abbiamo fatto per separare i percorsi, avviene nella massima sicurezza. Il nuovo mammografo con tomosintesi è stato acquistato dalla Regione con un percorso partito circa un anno fa e conclusosi recentemente, grazie anche alla mano che ci ha dato l'ex consigliere regionale Graziano Azzalin».

ESAMI COMPLETI

Massimo Favat, primario della Radiologia, ha sottolineato come il nuovo macchinario, del valore di circa 250mila euro ma pagato 180mia euro grazie al bando unico regionale, sia in grado di eseguire l'esame completo in appena quattro secondi e questo consenta di effettuare un esame ogni quarto d'ora in modo da sanificare tutto fra una paziente e l'altra. «In questo periodo ha spiegato - rispetto alla prima fase epidemica non abbiamo interrotto la campagna di screening, anzi siamo stati stimolati a recuperare le donne che non avevano avuto accesso. Stiamo avendo discreti risultati, con un'adesione sopra all'85%, grazie alla collaborazione dei volontari della Lega italiana per la lotta ai tumori che si sono presi il compito di telefonare ad ognuna delle donne che devono venire allo screening. Il nuovo mammografo ci porta in linea con gli standard più evoluti della senologia. Consente infatti di acquisire un immagine tridimensionale anziché l'immagine su un solo piano. Il tutto con una definizione impensabile fino a poco tempo fa. Consente anche una compressione meno spinta della mammella, con un maggiore comfort della donna che si sottopone all'esame. Attualmente la tomografia 3d è validata per indagini di secondo livello, perché per gli screening di persone sane si preferisce usare una minore dose di radiazione, ma sarà utilizzata soprattutto in caso di situazioni di densità tissutale, di controlli oncologici o di persone con particolare storia clinica».

