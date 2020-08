(A.Luc.) Non è ancora iniziata, ma la campagna elettorale entra nel vivo. Gli appuntamenti elettorali in città per ora sono solo del centrosinistra. Il centrodestra è ancora indaffarato a sistemare le liste e attende che i partiti si accordino a livello regionale. Nel frattempo oggi i candidati consiglieri che sostengono Arturo Lorenzoni, ex vicesindaco di Padova, si presentano. Il primo è Diego Crivellari, ex deputato ed ex segretario del Pd, che ha fissato l'appuntamento con l'elettorato alle 18 in via Zanella, all'ombra di Palazzo Nodari, sede del municipio del capoluogo. «Sono convinto che sia possibile costruire tutti insieme un Veneto più forte e più aperto. Un Veneto migliore in cui la Regione dia la giusta importanza a Rovigo e al Polesine». In contemporanea all'hotel Regina Margherita, Graziano Azzalin, consigliere uscente del Pd, ospita a Rovigo il viceministro dell'Economia Antonio Misiani, dopo il debutto l'altro giorno ad Adria, parlando di Zls e fondi Ue per il Veneto del post Covid «da destinare non solo a sanità, ma anche a infrastrutture e ambiente. Mmi attiverò sia con il Governo che in Regione, affinché la Zls venga estesa all'intera provincia di Rovigo».

