IL DIRETTORE

ROVIGO «Momenti di sconforto? Non ce ne sono stati, o meglio, non c'è stato il tempo, perché anche se tutto è iniziato un anno fa e sembra passato un secolo, perché è stato intenso, è stato tutto vissuto di corsa, come in apnea, senza potersi fermare». Per il direttore generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella, lo scorso anno doveva essere l'ultimo della sua lunga carriera e si è ritrovato a guidare la sanità polesana nel momento più difficile di tutta la sua storia recente, con un nemico sconosciuto e terribile.

L'ALLARME

«Mi ricordo che a dicembre una sera, guardando la televisione con mia moglie mentre trasmettevano un servizio sull'epidemia scoppiata a Wuhan, le ho detto: Vedrai che arriverà anche qui. Purtroppo è stato così, nonostante come Ulss avessimo iniziato per tempo. A gennaio avevamo fatto un primo incontro con i responsabili di Sisp, Malattie infettive e Pneumologia per capire come comportarcie avevamo realizzato un primo protocollo. Poi era il periodo del capodanno cinese, abbiamo chiesto ai sindaci e agli istituti scolastici di segnalare i rientri dalla Cina di residenti in Polesine, in modo da contattarli per suggerire un isolamento volontario. Ricordo la grande collaborazione di tutti, anche delle famiglie cinesi, tutte molto disponibili e attente alle indicazioni, perché hanno una cultura di cosa siano le epidemie: noi abbiamo ancora chi non ha capito l'importanza della mascherina. È servito a qualcosa questo primo tentativo di arginare l'arrivo del virus? Secondo me sì, perché come abbiamo capito in seguito, stava circolando prima della sua esplosione e perché abbiamo creato le premesse per una modalità di controllo e isolamento dei potenziali casi a rischio contagio, quello che poi si è strutturato come il tracciamento, lo strumento più importante di prevenzione».

Poi è esploso il contagio, anche se i numeri sono sempre stati inferiori rispetto alle aree vicine. Tanto che nella prima ondata si parlava di una sorta di caso Polesine, con un articolo su Gestione della fase iniziale della pandemia Sars-Cov-2 nell'area geografica del Veneto, in una delle popolazioni più anziane del mondo, pubblicato a dicembre dalla rivista scientifica International journal of environmental research and public health, nel quale si sottolinea la rilevanza del fattore tempo nel contenimento del contagio e il virtuoso coordinamento dell'Ulss, sia interno sia con le articolazioni del territorio, dalla Prefettura ai sindaci, aprendo una comunicazione diretta con i cittadini.

MODELLO DI AZIONE

«Vincenti si sono rivelate le azioni di tracciamento e isolamento rapido e massiccio, l'implementazione della diagnostica con tamponi molecolari, la veloce riconversione dell'ospedale San Luca di Trecenta in ospedale Covid, la fornitura capillare di dispositivi di protezione individuale», rimarca Compostella. Che non nasconde «le difficoltà iniziali a reperire i tamponi, la dipendenza da Padova con gli esiti che arrivavano in tempi sempre più lunghi, fino a sette giorni: per questo abbiamo studiato come attrezzarci, riadattando le macchine dei laboratori di Trecenta. Non è retorica dire che mai ci siamo fatti prendere dallo sconforto, abbiamo sempre lavorato nella logica della cabina di regia, cercando di avere la situazione sotto controllo. La scoperta della prima positività nell'uomo di Adria è stata una brutta sorpresa e tanti sono stati i momenti difficili. Lo sconforto viene a pensare ai morti, ai primi casi brutali, al ricordo di come non si riuscisse a capire che bestia fosse il virus. Giorno dopo giorno abbiamo gestito con lucidità, senza abbatterci, guardando avanti. Come facciamo ancora, perché non è finita».

F.Cam.

