«Erano settimane che tenevo d'occhio un cappotto: ora finalmente l'ho preso»

GLI ACQUISTI

ROVIGO Un budget medio di 100 euro per rinnovare qualche pezzo nell'armadio. Rodigini in cerca di occasioni da ieri mattina hanno iniziato a riempire i negozi di abbigliamento e calzature. Grande movimento alla Fattoria, con alcuni negozi pieni già alle 9 del mattino, mentre in centro il motore dello shopping invernale si è scaldato solo in tarda mattinata. Biancheria intima e cappotti sono gli articoli più gettonati e più tenuti d'occhio da parte dei clienti. «Ho tenuto d'occhio il prezzo di un cappotto per qualche settimana. Oggi sono venuta a prenderlo all'ora di apertura, per essere certa di trovare la mia taglia» spiega Martina mostrando il suo nuovo piumino bianco. Ilaria invece ha rinnovato il cassetto della biancheria intima da Tezenis: «Con i saldi i prezzi sono vantaggiosi e si acquista anche qualcosa in più con le formule 3x2, ad esempio. Pigiama, abbigliamento da casa e biancheria intima non hanno una stagionalità vera e propria, come maglioni e piumini, quindi per me non c'è un problema di collezione vecchia o nuova: salvo le cose a tema natalizio, si possono indossare le stesse cose tutto l'anno. Non mi sono data un budget, prendo quello che mi serve e in questo caso non sono grosse spese».

CAPI DI TENDENZA

Nei negozi di abbigliamento grande attenzione ai capi cosiddetti must have, riutilizzabili anno dopo anno al di là delle mode, che è utile accaparrarsi a prezzo scontato: si tratta di grandi classici come l'intramontabile cappotto color cammello, camicie in denim, cardigan di lana e gonne in pelle. Anche per gli uomini gli articoli più gettonati sono gli evergreen, per esempio: «Cerco un maglione in cashmere e la camicia azzurra o bianca perché sono i colori che uso più spesso. Speravo di spendere al massimo 60 euro, ma non credo che rientrerò» dice Diego. Grande attenzione va all'abbigliamento sportivo, sia al centro commerciale di Borsea che in centro storico: articoli per la corsa e l'attività all'aria aperta, come giacche e tessuti termici, sono andati a ruba al negozio di articoli sportivi della Fattoria. Brugi e Robe di Kappa sono invece i punti di riferimento per chi in agenda ha un fine settimana in montagna; qui i saldi possono essere un'ottima occasione per rinnovare, con minore sforzo economico, il guardaroba da sci.

Capitolo a parte per l'abbigliamento dei bambini: i negozi specializzati, in città, sono davvero pochi. Solo un paio in centro storico, qualcuno di più al centro commerciale la Fattoria in cui comunque solo tre sono esclusivamente specializzati sull'abbigliamento bambino. «Le mamme cercano principalmente capi comodi per la scuola, tute e completi un po' resistenti perché i bambini giocano molto per terra e rovinano i pantaloni» spiegano le commesse. L'obiettivo della giornata di shopping di mamma Marina invece è trovare «qualche capo in cotone utile anche per la primavera o in taglia abbondante che vada bene anche il prossimo autunno-inverno. Non avevo un budget stabilito chiaramente, idealmente avevo stimato di spendere circa 100 euro e li ho rispettati abbastanza». Non è assolutamente soddisfatto Gabriele che, voce fuori dal coro, in saldo non ha trovato gli articoli che desiderava: «Tenevo d'occhio un giaccone che invece rimane a prezzo pieno spiega Costa 120 euro e speravo di trovarlo a 80-90 euro. Quindi per adesso rimando l'acquisto. Mi succede spesso ai saldi: le svendite prevedono solo pezzi di diversi anni fa, le cose più di qualità rimangono a prezzo pieno».

R.Pau.

© RIPRODUZIONE RISERVATA