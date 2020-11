IL CASO

ROVIGO Un'attesa lunga quasi cinquanta giorni, terminata ieri con il ritorno in classe, finito il periodo di isolamento.

Si conclude così una vera e propria odissea per un bambino di 11 anni era risultato positivo al Covid-19, nella prima decade del mese di ottobre.

Da allora, pur essendo del tutto asintomatico, non era mai riuscito ad avere il tampone negativo, nonostante il protrarsi dell'isolamento tra le mura domestiche.

RITORNO A SCUOLA

Il ragazzino è stato accolto ieri mattina con una grande festa alla prima media, abbinata al conservatorio Francesco Venezze di Rovigo, da compagni di classe, insegnanti e bidelli.

Tutti quanti sono stati molto felici di rivedere Vittorio (il nome è ovviamente di fantasia per tutelarne la privacy), per il quale è la fine di un incubo. Tutto era iniziato con i casi di positività nella sua famiglia, prima il papà, poi la mamma e infine la sorellina.

Mentre l'altro fratello è rimasto incredibilmente l'unico a non essere mai stato contagiato.

CONTROLLI PER TUTTI

In virtù di questo fatto, i dirigenti dei due istituti scolastici, Maria Elisabetta Vigna e Fabio Cusin, rispettivamente del comprensivo 2 e comprensivo 3 della città capoluogo del Polesine, si erano visti costretti ad organizzare una mattinata di controlli, ospitata dalla scuola Papa Giovanni XXIII del quartiere San Bortolo.

Era domenica 18 ottobre, quando all'appuntamento, durato oltre due ore, si erano presentate in circa ottanta persone, tra studenti della prima media del conservatorio Venezze, alunni della classe quarta della primaria Papa Giovanni XXIII, docenti e pure dirigenti e allenatori della squadra di calcio giovanile del San Bortolo, dove il ragazzino gioca.

TUTTI NEGATIVI

In quella circostanza tutti i tamponi avevano dato esito negativo. Ma, mentre tutti i componenti della famiglia di Vittorio, stavano via via tornando alla loro vita normale, per lui invece proseguiva il lungo periodo di chiusura forzata in casa, durato 47 giorni.

Una vera e propria odissa che ha visto il ragazzino privato della sua grande passione, ossia il calcio, ma anche della vicinanza degli amici.

Ieri mattina però c'è stato il gradito ritorno a scuola, le cui lezioni sono comunque state assicurate in tutto questo lasso di tempo, grazie alla collaborazione dei compagni di classe e delle loro famiglie, attraverso le chat di gruppo, con i compiti da fare e le lezioni, forniti ogni giorno.

Oggi nuova pausa con la scuola chiusa per la festività del santo patrono del capoluogo e del Polesine, san Bellino. Un giorno di stop per la gran pare delle attività che ritarda solo di 24 ore il rientro del piccolo in classe. Sicuramente Vittorio avrebbe tanto voluto essere tra i banchi di scuola con gli amici. Vorrà dire che ne approfitterà per stare all'aria aperta, a dare qualche calcio al pallone.

Marco Scarazzatti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

