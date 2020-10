PANDEMIA

ROVIGO Si è spento a 67 anni. Di Covid, in questo caso non sembrano esserci dubbi. La scorsa notte è arrivato il decesso Covid numero 50 fra i residenti in Polesine. A venire sopraffatto dall'infezione, nonostante tutte le cure prestate, un uomo originario del Marocco, residente in Basso Polesine, trovato positivo al ritorno da un viaggio nel suo Paese d'origine. Il 7 ottobre era arrivato in Terapia intensiva Covid a Trecenta: non aveva altre patologie né un'età particolarmente avanzata, ma il virus contratto in Marocco si era manifestato in modo violento e aggressivo, provocandogli una grave insufficienza respiratoria e insufficienza multi organo, come spiegato dal direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella, tornato a fare la conferenza stampa in streaming come nel lockdown.

IL PUNTO

«Il contagio è ripartito, i numeri sono preoccupanti su scala nazionale e regionale - ha sottolineato - un po' meno su scala provinciale. La curva polesana delle nuove positività corrisponde a quella di metà aprile, ma resta la provincia con la minore incidenza del virus in rapporto alla popolazione del Centro-Nord e ci sono differenze importanti rispetto alla primavera: l'abbassamento dell'età media, intorno ai 45-50 anni, e del numero di ricoveri, proprio perché l'età media dei positivi è più bassa. Nonostante questo, i ricoveri salgono e l'età media nelle Terapie intensive in Veneto è 64 anni».

Al San Luca i ricoverati sono scesi a 14, per il decesso e per le dimissioni di un paziente ancora positivo, ora in isolamento domiciliare. Stato in cui si trovano in 784. Le persone attualmente positive sono salite a 187 per effetto delle 8 scoperte ieri. Fra questi, un 24enne e una 35enne altopolesani, già in isolamento e asintomatici, un 22enne sempre dell'Alto Polesine rientrato da un viaggio in Grecia, una 52enne bassopolesana che ha effettuato il tampone per l'insorgere di sintomi sospetti, una 68enne bassopolesana che si è presentata al Pronto soccorso per cause diverse rispetto al Covid ed è stata sottoposta al tampone di routine.

CASE DI RIPOSO

A suscitare le maggiori preoccupazioni sono due positività nell'ambito della residenzialità: quella di una seconda operatrice sanitaria, 34enne, della casa di riposo Rosa dei venti di Rosolina, emersa dal secondo giro di screening dopo quella scoperta domenica in un'altra operatrice che presentava sintomi, e quella di una 66enne ospite della casa di riposo La Residence di Ficarolo, dove lunedì era stata trovata positiva un'operatrice con gli screening periodici. Una nuova positività è emersa anche in ambito scolastico, ma tracciata, perché si tratta di un 13enne sintomatico già in isolamento perché contatto stretto di positivo, che frequenta sempre la terza media al conservatorio Buzzolla di Adria, nella quale sono risultati contagiati altri quattro studenti. In tutto sono 41 gli studenti trovati positivi dall'inizio della scuola, oltre a quattro professori.

«Su 280 scuole, finora solo 15 sono state interessate della presenza di positività, per 23 classi: una situazione buona e devo ringraziare il dirigente direttore dell'Ufficio scolastico, tutti gli istituti, oltre alle Usca e il Sisp per la collaborazione e l'ottimo lavoro».

I tamponi eseguiti nei punti di accesso diretto a bambini e ragazzi sono stati 2.364 su un totale arrivato a 108.605, ai quali vanno sommati circa 4mila tamponi rapidi, sempre più diffusi. Da oggi il punto di esecuzione tamponi ad accesso diretto dell'ospedale di Rovigo resterà aperto 24 ore su 24.

Francesco Campi

