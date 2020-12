ADRIA

«Spero che i fatti non si siano svolti come ha descritto la 25enne. Sarebbe estremamente grave. A Fatima tutta a mia solidarietà, se è stata discriminata». Il sindaco di Adria Omar Barbierato ha appreso ieri mattina, da queste colonne, l'episodio di discriminazione denunciato da Fatima Essania, una giovane di origini marocchine, residente a Rovigo, che cercava lavoro part-time come domestica, nella zona di Adria. «Se confermato, l'episodio è grave - precisa la consigliera con delega alle Pari opportunità Oriana Trombin -. Una persona deve avere valore per sé e non per le sue origini o il suo credo religioso. Giorni fa come amministrazione abbiamo indetto, in streaming, una conferenza sui diritti umani».

PRESA DI POSIZIONE

«Invito tutti a andare a riascoltare le parole del sindaco e i passaggi, importantissimi, che si dovrebbero intraprendere come ente locale sui diritti. Il primo cittadino ha citato il sociale, la diseguaglianza educativa, le pari opportunità e la violenza di genere. Ci piacerebbe nascesse ad Adria una discussione sullo ius culture, il principio di diritto per cui i minori stranieri possono acquistare la cittadinanza nel paese in cui sono nati o vivono da un certo numero di anni, a condizione che lì abbiano frequentato le scuole, e sullo ius soli. Pensiamo a quanti ragazzi oggi frequentano nostre scuole, come ha fatto la 25enne che ha studiato all'istituto alberghiero Cipriani, e che quando compiono 18 anni si trovano in una giungla di difficoltà. Siamo stati uno dei primi comuni a chiedere la verità per Giulio Regeni. Adria è una città per la vita». «Mi dispiace quanto accaduto alla signora - conclude il capogruppo Lega Paolo Baruffaldi - ma penso che prima di tacciare una comunità come la nostra di razzismo per un episodio del genere bisognerebbe approfondire i fatti e i motivi di questo no. Adria è tutto fuorché una città razzista. Non vorrei passasse l'idea, e che qualcuno ne approfittasse, per lanciare il messaggio che Adria è una comunità razzista. Non si sono mai verificati episodi di questo tipo nella nostra realtà che io ricordi. La città è sempre stata accogliente con tutti. Chi lavora, si mantiene onestamente e paga le tasse, è sempre ben accolto. Il problema lavoro lo hanno tutti, anche tanti cittadini adriesi».

Guido Fraccon

