TAGLIO DI PO

Luminarie in ritardo a Taglio di Po. «Siamo in attesa di completare l'arredo urbano delle Feste - afferma Roberto Prescendi, presidente della Pro Loco -. Quest'anno le luminarie arriveranno con qualche ritardo a causa di una serie di fattori negativi che iniziano dalla lunga gestazione del rinnovo del direttivo della Pro Loco. Il nuovo gruppo si è insediato a inizio novembre e subito si è rapportato con l'Amministrazione per concordare un'azione comune. Mentre la Pro Loco prendeva atto che le magre risorse disponibili dovevano essere preservate fino alla definizione del contenzioso tributario ereditato, il Comune si prendeva qualche ulteriore giorno per definire l'assestamento di bilancio e disporre delle risorse necessarie. Alla fine si è raggiunto un accordo per cui la parte del programma relativo alla posa delle luminarie sarebbe stata gestita dal Comune, prevedendone una disposizione sulla falsariga di quanto era stato realizzato lo scorso anno, e riserva da parte della Pro Loco di poterle integrare nel numero al concretizzarsi di qualche ulteriore risorsa finanziaria».

Non è stato l'unico problema. «Hanno pesato le quarantene dirette e indirette che hanno colpito i lavoratori della ditta fornitrice delle luminarie con pesanti ritardi nelle commesse programmate. Siamo comunque giunti alla fine dell'attesa e in settimana saranno finalmente posate e accese facendo da degna corona all'albero di Natale acceso innanzi al Municipio. Siamo fiduciosi di completare presto gli addobbi per le Feste».

Giannino Dian

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA