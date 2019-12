«Entro il 2020 Consvipo deve essere dismesso»

ENTI PUBBLICI

ROVIGO «Entro la fine del 2020 la liquidazione del Consvipo sarà portata a termine. Gli otto dipendenti potrebbero essere distribuiti nei diversi Comuni, compreso Rovigo». Questa è la proposta del presidente della Provincia, Ivan Dall'Ara, per risolvere l'annosa questione del Consorzio per lo sviluppo del Polesine, un ente pensato negli anni 60 dal senatore Bisaglia come traino per l'economia della provincia, ma nell'ultimo decennio rivelatosi in dissesto e poco produttivo. La Provincia, socia di maggioranza del Consvipo al 45%, da due anni non riesce a saldare la quota dovuta, deve infatti all'ente 530mila euro di arretrati riferiti al 2017 e 2018, più la quota del 2019, per la quale è riuscita a mettere a bilancio solo 50mila euro a fronte di un contributo previsto di 265mila euro.

«La maggior parte dei sindaci polesani - ha detto dall'Ara - vuole la liquidazione del consorzio, cui seguirà la risoluzione del mutuo del fotovoltaico per il quale dovranno rientrare i Comuni che ne usufruiscono (ossia 4,5 milioni di euro circa relativo a un vecchio progetto gestito dal Consvipo cui hanno aderito più della metà dei Comuni polesani: in caso di cessazione del Consorzio il mutuo verrebbe ridistribuito tra i comuni)».

Non da ultimo, il problema del personale. «Una soluzione - ha spiegato dall'Ara - potrebbe essere quella di impiegare questi otto dipendenti del Consvipo nei diversi Comuni, dal momento che a differenza della Provincia, sono gli unici enti che finalmente possono assumere nuovo personale. Anche lo stesso sindaco Gaffeo, nel suo nuovo ufficio dedicato alla progettazione, potrebbe assorbire una parte di questi dipendenti, senza fare perdere così loro il lavoro. La proposta del sindaco Gaffeo di salvare il Consvipo facendo salire il contributo del suo Comune da 70mila a 100mila euro l'anno, non risolverà il problema che ha attualmente la Provincia sul fronte dei conti e del debito nei confronti dell'ente. Entro il 31 gennaio, il collegio arbitrale deciderà in merito agli arretrati, una partita in un cui si gioca il futuro della Provincia in quanto, in caso di esito negativo, ci troveremo a dovere sborsare 750mila euro, una cifra inaffrontabile».

La proposta del Comune di Rovigo prevede un dimagrimento dei costi del personale del Consvipo e la riduzione dei contributi consortili dei singoli soci, quasi al 50%, a fronte di un aumento di Rovigo, sia in termini di contribuzione che di governance come socio di maggioranza assoluta. Alla Provincia non risolve il problema del debito, ma l'obiettivo rodigino è di salvare un ente ritenuto importante e utile.

R.Mer.

