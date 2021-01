SERVIZIO IDRICO

ROVIGO Acqua potabile di alta qualità per il Veneto sud orientale grazie al nuovo investimento di Acquevenete. Il gestore del servizio idrico ha infatti acquistato dalla società regionale Veneto Acque parte della rete dell'acquedotto Savec, il Sistema acquedottistico del Veneto centrale, per portare l'acqua di Camazzole al Veneto sud orientale, anche in alcuni Comuni della Bassa Padovana e del Polesine. Il tutto sarà reso possibile da nuove opere di collegamento inserite nella pianificazione infrastrutturale di medio periodo: indicativamente nel prossimo quinquennio.

NUOVE CONDOTTE

Il Sistema degli acquedotti del Veneto centrale, come spiega Acquevenete, è formato da 150 chilometri di tubi, nuovi pozzi di prelievo per 950 litri/secondo e nuovi serbatoi di accumulo capaci di contenere 7.000 metri cubi, e ha richiesto un investimento complessivo di 170 milioni. Sarà così possibile rifornire di acqua potabile di ottima qualità le aree orientali delle province di Padova, Rovigo e Venezia. In altre parole, saranno interessate circa 600.000 persone che attualmente utilizzano l'acqua del Po e dell'Adige, di qualità organoletticamente inferiore e con costi di potabilizzazione elevati.

STOP ACQUA DI FIUME

«È un momento di svolta per l'assetto della distribuzione idrica nel nostro territorio commenta Piergiorgio Cortelazzo, presidente di Acquevenete specie in un momento in cui crescono i rischi per le acque superficiali. Abbiamo raggiunto un grandissimo traguardo per la regione, all'insegna di una importante solidarietà tra territori. È il frutto di un lavoro di oltre 10 anni e di una collaborazione tra i gestori e tra consigli di bacino».

