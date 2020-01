ENTI PUBBLICI

ROVIGO È ormai conto alla rovescia per la chiusura del Consvipo, l'ente che aveva il compito di promuovere lo sviluppo del Polesine. Il presidente della Provincia, Ivan Dall'Ara, ente socio di maggioranza a fianco dei Comuni, ha convocato tali soci il 20 gennaio con all'ordine del giorno la nomina del consiglio di amministrazione e del piano di cessazione del Consorzio. Seguirà un passaggio nei consigli comunali dei vari Comuni, infine la liquidazione che secondo le stime di dall'Ara, non dovrebbe durare più di un anno.

TENTATIVI A VUOTO

«Ho tentato in tutti i modi di salvare il Consvipo - spiega Dall'Ara - avevo però ereditato una situazione già alla canna del gas che nemmeno manager di alta competenza del calibro di Guido Pizzamano sono riusciti a sistemare. I sindaci mi hanno poi remato contro. Senza contare che l'ultimo tentativo di vendere il secondo piano della sede di viale della Pace per saldare il debito con Consvipo non è andato in porto».

Il 31 gennaio la Provincia è in attesa di un altro verdetto, ossia la definizione della controversia tra le due parti, una procedura arbitrale con la quale si deciderà in merito alle quote non pagate dalla Provincia al Consvipo durante gli ultimi due anni di mandato Trombini alla guida dell'ente provinciale. Un debito totale di circa 700mila euro, ossia 246mila euro per due anni, cui si somma quasi l'intera quota del 2019. In caso di verdetto negativo nei confronti di Palazzo Celio, sarebbe elevato il rischio di dissesto delle casse provinciali. A prendere parte all'arbitrato che si pronuncerà entro fine mese, Emanuela Finesso, nominata dal Consvipo, l'avvocato Ezio Conchi per la Provincia e il presidente del collegio arbitrale nella procedura, nominata dal presidente del Tribunale, l'avvocato Antonella Basso.

La liquidazione del Consvipo rappresenterà un sollievo per quei Comuni che da anni non versano la quota all'ente. Secondo alcuni, il conto più salato della partita della liquidazione potrebbe essere presentato ai 34 Comuni che hanno siglato il mutuo per il progetto del fotovoltaico, ossia 4,5 milioni di euro circa relativo a un vecchio progetto gestito dal Consvipo cui hanno aderito più della metà dei Comuni polesani. In caso di cessazione del Consorzio, il mutuo verrebbe ridistribuito tra i Comuni, ma in realtà il mutuo si paga da sé con il conto energia, a patto che i Comuni facciano le manutenzioni agli impianti per tenerli efficienti.

I FAVOREVOLI

Secondo Dall'Ara ormai la cessazione del Consvipo è un presa di coscienza di una situazione già drammatica, conseguenza delle passate gestioni. Una morte inevitabile dell'ente anche secondo uno dei soci minoritari, il sindaco di Polesella Leonardo Raito: «Tre anni fa - spiega Raito - ero il primo sostenitore della rinascita del Consvipo. Avevo anche redatto uno studio su cosa si poteva fare e come per salvarlo, che divenne poi la base programmatica del cda di Pizzamano, Salvaggio e Bergamo. Nonostante gli sforzi di quest'ultimi, mi rendo ormai conto che un rilancio è impossibile, come anche una ristrutturazione. Lo strumento non è più confacente alle esigenze dei Comuni e quindi ritengo che liquidarlo sia la strada più saggia».

Delusione anche da parte del sindaco Edoardo Gaffeo che da ultimo, aveva lanciato una proposta di salvataggio, ossia quella di aumentare il contributo del Comune da 70mila a 100mila euro l'anno e porsi alla guida dell'ente di sviluppo. «Gaffeo - aggiunge il sindaco di Polesella - è stato l'unico ad avanzare una proposta che però temo cozzi con i costi elevati del Consorzio e con la difficoltà, da parte dell'ente, di trovare fonti di autosostentamento. Il merito che gli va riconosciuto è però quello di averci almeno tentato, a differenza di altri, ad avanzare una proposta di salvataggio».

Roberta Merlin

