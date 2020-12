GLI AIUTI

ROVIGO In Polesine arriveranno 6 milioni e 180mila euro complessivamente con la seconda rata del decreto agosto, su cui ieri è stata raggiunta l'intesa nella Conferenza Stato-città. Ieri pomeriggio il sottosegretario all'Interno Achille Variati ha dato notizia dell'accordo che comprende fondi per 1,2 miliardi ai comuni d'Italia e 350 milioni alle Province.

DECRETO AGOSTO

«La seconda rata dei fondi del Decreto Agosto consiste in 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di Province e città metropolitane spiega il sottosegretario - Dopo i circa 500 milioni già erogati nei mesi scorsi, di cui 400 ai comuni e 100 alle province, vengono così distribuiti gli ultimi 1.200 milioni destinati alla spesa sociale e al trasporto scolastico di Comuni e Province. Di questi, circa 80 milioni andranno ai Comuni del Veneto e 27,78 milioni alle Province venete».

PRECEDENZA AI SERVIZI

Per il sottosegretario si tratta di un sostegno concreto ai comuni, che costituiscono i primari datori di servizi ai cittadini. «L'utilizzo dei fondi dipenderà dalla situazione dei singoli Comuni, che in base alle loro esigenze finanzieranno gli interventi più necessari alla singola realtà locale conclude Variati - Nonostante la difficile situazione economica e la necessita di reperire fondi su moltissimi fronti diversi, il Governo si e schierato con decisione a supporto degli enti locali».

IN POLESINE

Il Polesine in questa partita potrà disporre complessivamente di 6 milioni e 180mila euro. I comuni della provincia, infatti, avranno fondi per 4 milioni e 140mila euro, mentre alla Provincia di Rovigo spetta 1 milione e 280mila euro. La città di Rovigo porta a casa 760mila euro e questa volta non è la cenerentola nella classifica dei capoluoghi di provincia, superando quanto a cifra la città di Verona. Somme di cui gli enti locali polesani dovranno valutare l'utilizzo considerando in particolar modo le esigenze ravvisate in questi mesi di emergenza sanitaria. Il sindaco di Occhiobello Sandra Coizzi attende di poter valutare gli ambiti che saranno compresi in questa seconda rata del cosiddetto decreto agosto per capire i possibili utilizzi dei fondi. «Come maggioranza stiamo ragionando sulla possibilità di realizzare strutture per proteggere le persone in coda fuori dai luoghi di pubblico interesse come scuole e ufficio postale annuncia la Coizzi Si tratta di creare delle strutture di protezione nei punti sensibili, in cui potrebbero verificarsi assembramenti, riparando i cittadini dal maltempo. Immagino, poi, che i fondi potrebbero essere fruiti anche per le spese eccezionali legate all'emergenza come le sanificazioni, che ad esempio costano 3mila euro alla volta per un edificio scolastico, macchinari e attrezzature protettive».

Il sindaco di Trecenta Antonio Laruccia sottolinea positivamente l'aiuto in arrivo ai piccoli Comuni, sempre in grande difficoltà nell'affrontare le problematiche sociali. «L'ambito sociale è una bomba pronta ad esplodere, che si presenta quotidianamente all'Amministrazione comunale sotto forma di disagio abitativo e disagio economico dice Ci sono persone che per vari motivi sono esclusi dalle forme di supporto, come chi possiede una casa e non rientra nel reddito di cittadinanza, ma non è che il fatto di possedere l'abitazione lo aiuti a fare la spesa». Laruccia riferisce anche la situazione che riguarda alcune attività, in particolare microimprese, in grandissima difficoltà, e della volontà dell'Amministrazione comunale di verificare se i fondi possano essere utilizzati anche per forme di sostegno ad hoc. «Se la cifra che riceveremo sarà simile all'altra rata che abbiamo percepito non si parla di grandi somme, ma sarà comunque una boccata d'ossigeno conclude - Perciò un grazie va al Governo, che ci permette di dare risposte a situazioni molto delicate».

Ilaria Bellucco

