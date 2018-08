Ennesimo incidente in via Romana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FRAZIONIROVIGO Via Romana è diventata un autodromo. La strada che collega Grignano a Cornè di Arquà Polesine è diventata una scorciatoia per raggiungere la Transpolesana, evitando la più congestionata Statale 16. A causa dell'alta velocità con la quale questa strada, ricca di curve, viene affrontata da molte auto e moto, sono diventati frequenti gli incidenti.È di ieri l'ultimo, anche se la dinamica è da accertare e non è detto sia legato alla velocità, fortunatamente senza vittime, ma che ha costretto molte famiglie a rimanere senza...