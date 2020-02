ENERGIA

ROVIGO Sono in arrivo nelle case di Rovigo i contatori elettronici di nuova generazione targati E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica a media e bassa tensione.

Si tratta degli Open Meter. Entro fine anno saranno sostituiti circa 30.000 contatori nel comune di Rovigo, per un totale di circa 68.000 in tutta la provincia. I nuovi contatori intelligenti 2.0, in aggiunta ai servizi di telelettura e telegestione disponibili già con gli attuali apparecchi, offriranno ai clienti informazioni sempre più puntuali per il monitoraggio dei consumi e consentirà di abilitare i servizi innovativi di domotica, la cosiddetta smart home. Con il nuovo contatore sarà possibile verificare in ogni istante l'energia consumata nelle diverse fasce orarie del giorno ed analizzare la potenza mediamente assorbita ogni quarto d'ora. Tutti questi dati permetteranno ai clienti di avere una sempre maggiore consapevolezza dei propri consumi e delle proprie abitudini consentendo di identificare il contratto di fornitura più idoneo.

La data di sostituzione per ogni cliente verrà comunicata tramite avvisi esposti, con qualche giorno di anticipo, all'ingresso degli immobili interessati. La sostituzione è completamente gratuita, non richiede variazioni contrattuali né la stipula di un nuovo contratto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA