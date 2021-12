SCUOLA

ROVIGO Enaip Rovigo ha organizzato la giornata di presentazione, dei percorsi di istruzione e formazione professionale e delle attività, rivolte agli adulti. Nella circostanza è stata altresì presentata l'offerta formativa di Enaip, rivolta alle imprese e agli adulti che si vogliono riqualificare, specializzare, che sono alla ricerca di lavoro o di carriera e ai giovani dai 14 ai 18 anni, che devono effettuare la scelta per la scuola secondaria di Secondo grado, anno scolastico 2022-2023. «La nostra scuola di formazione professionale è accreditata per tutti gli ambiti previsti dalla Regione - sottolinea la direttrice Cinzia Girotto -, pertanto applica le normative e le linee guida indicate, dato che siamo soggetti ad audit e verifiche periodiche, proprio per il mantenimento dei requisiti obbligatori per gli accreditamenti. Gli ambiti di accreditamento spaziano dall'istruzione e formazione professionale, all'orientamento, dalla formazione continua alla formazione superiore, proseguendo con i servizi al lavoro, il formatemp, Mepa e altri organismi provati. Le nostre metodologie didattiche, la nostra organizzazione e le attività formative, sono peculiari e specifiche in vari settori. Dalla meccanica all'amministrazione, dalla ristorazione alla logistica, dal settore energetico a quello del benessere».

L'ATTIVITÀ

Enaip è stata fondata nel 1951, ha una presenza sul territorio nazionale di oltre 150 Centri di Formazione, che sviluppano più di 18.000.000 di ore di formazione e servizi al lavoro. Sono oltre 3.300 i corsi di formazione attivati, in 1.400 fra aule e laboratori. Complessivamente sono ben 2.300 i dipendenti che, assieme ai 6.000 collaboratori, formano e preparano 50.000 allievi di cui 14.000 giovani nel canale dell'istruzione e formazione professionale. È presente con proprie strutture e svolge attività anche in Mozambico, Etiopia, Marocco, Tanzania, Madagascar, Brasile, Argentina, Svizzera. E' il più importante ente di formazione in Italia. Sono 5.500 le persone che collaborano all'interno della rete Enaip Net per la realizzazione delle attività. In Veneto lavorano circa 330 dipendenti e oltre 350 collaboratori, attivi nelle 18 scuole di formazione professionale. Francesco Lazzarin, coordinatore e tutor, precisa che «in particolare sono importanti gli aspetti relativi all'offerta formativa della scuola di formazione di Rovigo. I dati interessanti sono gli elevati livelli di gradimento, la provenienza dell'utenza da molti Comuni della provincia e limitrofe. Inoltre i sei profili professionali e la possibilità di fare il quarto anno per i giovani che iniziano, per poter divenire tecnici».

Marco Scarazzatti

