Emissioni, Rovigo 95esima in Italia

MISURE ANTINQUINAMENTOROVIGO Il recente rapporto Città Mez (Mobilità emissioni zero), pubblicato lo scorso marzo da Legambiente e Motus-E, ha esaminato la diffusione delle infrastrutture per la mobilità elettrica, e ha valutato i progressi delle città verso l'e-mobility nelle politiche ambientali e nei trasporti pubblici. Sui 104 capoluoghi italiani, presi in esame per quota di mobilità a emissioni zero e accessibilità, Rovigo è al 95esimo posto: risulta infatti senza valutazione nella categoria accessibilità urbana (comprensiva dei...