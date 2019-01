Emergenze date in appalto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITÀROVIGO Continua l'emergenza nella gestione delle emergenze per l'Ulss 5. E in aiuto arriva, da Messina, Italy Emergenza, proprio la realtà con la quale è aperto il contenzioso sull'affidamento del servizio di trasporto in emergenza. Una vicenda intricata e con complicanze che hanno aggravato un quadro già di per sé clinicamente delicato per la carenza di medici che si registra a queste latitudini e che vede la sanità polesana accusare sintomi pesanti di emorragie di personale.APPALTO NON RIUSCITOLa novità è che la scelta di...