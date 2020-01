EMERGENZA SANITARIA

ROVIGO Il Suem 118 ha ricevuto alla Centrale operativa di Rovigo 107.240 chiamate nel 2019, una media di quasi 300 al giorno, e ha assicurato un tempo medio di intervento in 19 minuti, dall'inizio della telefonata in Centrale all'arrivo del primo mezzo di soccorso sul posto. Si misura così la tempestività del soccorso, ed è di poco superiore allo standard di 18 minuti da assicurare nel 75% delle chiamate ricevute. Gli interventi di soccorso, cioè quelli che hanno portato all'uscita di automezzi e personale, sono stati 21.828, e tra le oltre 107 mila chiamate gestite dagli infermieri del servizio centralizzato a Rovigo, appositamente addestrati a riceverle applicando procedure e protocolli che servono a ridurre al minimo i tempi di intervento, ci sono stati anche 76 scherzi telefonici di chi ha simulato emergenze, e 1.944 chiamate mute: vale a dire telefonate in Centrale senza che nessuno parlasse all'operatore.

GUARDIA MEDICA

Soprattutto, sono state quasi 33 mila (32.976) le chiamate per attivare il servizio di guardia medica: pari a circa il 31% delle chiamate nel 2019, sono state queste le richieste di intervento più numerose dagli utenti polesani al 118. Seguono le chiamate di servizio (20.324) vale a dire le comunicazioni interne al sistema del 118, e poi le telefonate per ricevere informazioni: anche su qual è la farmacia di turno più vicina oppure per segnalare possibili incendi o fughe di gas, o richieste di pronto soccorso veterinario per animali in difficoltà.

CENTRALINO STRATEGICO

«Possono sembrare chiamate improprie, che non dovrebbero occupare una linea di emergenza, ma anche le informazioni all'utenza - precisa il direttore generale dell'Ulss 5 polesana Antonio Compostella - Danno però un'idea di quanto il 118 sia un servizio nevralgico per l'Ulss nel garantire salute e sicurezza». Compostella ha illustrato ieri i risultati raggiunti nell'anno appena passato, in conferenza stampa con il direttore sanitario Edgardo Contato, il direttore del Suem 118 e dell'Area medica critica Marco Sommacampagna e con la coordinatrice infermieristica della stessa Centrale operativa Maristella Muraro.

CENTRALE OPERATIVA

Compostella ha tenuto a precisare che il servizio erogato alla popolazione per l'urgenza ed emergenza medica, con la regia affidata alla Centrale operativa collocata all'ospedale civile di Rovigo, fa diventare «un tutt'uno» i protagonisti degli interventi sanitari sul territorio: «Nell'ambito del 118 operano circa un centinaio di persone tra medici, infermieri, soccorritori, che si aggiungono al personale dei 5 Pronto soccorso, con 7 postazioni Suem e 21 mezzi di soccorso, di cui 10 ambulanze». Sui mezzi di servizio sono fondamentali anche tecnologie come la precoce teletrasmissione dell'elettrocardiogramma nei casi di emergenza per infarto. L'elettrocardiogramma eseguito dall'equipaggio dei mezzi di soccorso, insieme agli elementi clinici forniti dallo stesso equipaggio, diventano fondamentali per il cardiologo affinché il paziente all'arrivo in ospedale possa già trovare il miglior iter terapeutico. Nel Suem 118 si integrano «personale dipendente dell'Ulss 5 e alcuni professionisti a contratto a Rovigo, e personale medico esterno ad Adria e Trecenta» secondo l'esternalizzazione a una cooperativa bolognese, esternalizzazione che è stata scelta dall'Ulss 5, da circa 8 anni, anche per il parco mezzi di servizio del 118.

Compostella e Sommacampagna, rispetto alle criticità che erano state sollevate da un gruppo di medici del Pronto soccorso di Adria sulla qualità delle prestazioni fornite dal personale del 118 esternalizzato, hanno precisato: «Si è proceduto alla luce di quanto evidenziato dai medici del Pronto soccorso, e a oggi non ci sono più problematicità e sono state stabilizzate le presenze nella turnistica».

Nicola Astolfi

