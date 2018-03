Emergenza medici, bando Ulss per 12 posti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SANITÀROVIGO Ulss Polesana, via alle grandi manovre: ben 12, infatti, le procedure concorsuali avviate per assumere a tempo indeterminato altrettanti medici in altrettante discipline: psichiatria, pediatria, ostetricia, ortopedia e traumatologia, neurologia, radiodiagnostica, chirurgia vascolare, oncologia, malattia dell'apparato respiratorio, urologia, medicina trasfusionale e malattie infettive. Per queste ultime tre discipline l'iter è in fase più avanzata, con già gli ammessi e le date delle prove d'esame, scritta, pratica e orale: per...