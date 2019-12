EMERGENZA MALTEMPO ROVIGO Era stata annunciata una lieve nevicata nelle prime

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EMERGENZA MALTEMPOROVIGO Era stata annunciata una lieve nevicata nelle prime ore del mattino. Secondo le previsioni, il nevischio avrebbe dovuto trasformarsi via via in pioggia. E invece la città, ieri, si è completamente imbiancata e le strade, in certe punti, si sono trasformate in vere e proprie trappole per gli automobilisti e i pedoni. Il sindaco Edoardo Gaffeo, in serata, «viste le condizioni di maltempo in atto con il perdurare delle nevicate, che rendono difficoltoso, disagevole e pericoloso il transito veicolare e pedonale» ha...