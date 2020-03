PERSONALE OSPEDALIERO

ROVIGO Arrivano il prossimo mercoledì 11 nuovi infermieri pronti per essere inseriti all'ospedale di Rovigo. Si tratta della prima tranche di 22 infermieri del piano di assunzioni straordinarie decise dalla Regione Veneto e supportate da un annunciato e atteso decreto del Presidente della Repubblica, che dovrebbe arrivare a ore e che semplifica le procedure di assunzione da parte delle Ulss viste le circostanze emergenziali dovute al Coronavirus.

I NUOVI ARRIVI

Ai 22 infermieri si aggiungono anche 9 operatori sanitari per un totale di 31 persone. Tutti a tempo indeterminato e pescati dalle graduatorie già effettuare, per cui rimarranno in servizio anche una volta terminata l'emergenza. Il nuovo personale, in base all'esperienza, sarà indirizzato ai reparti maggiormente sotto stress, come Pronto soccorso e Malattie infettive, oppure potrebbe essere destinato ai reparti per liberare risorse più esperte da destinare all'emergenza.

RICHIAMO IN SERVIZIO

Rientrano al lavoro gli infermieri isolati, che risultano asintomatici e con tampone negativo. Infatti, vista la sofferenza delle strutture sanitarie e la necessità di avere personale in servizio, è sospesa la quarantena del personale esposto al paziente di 82 anni che nei giorni scorsi si era recato erroneamente al pronto soccorso senza rispettare le procedure stabilite.

L'UNITÀ DI CRISI

Le disposizioni sono state ufficializzate ieri mattina alla direzione generale polesana, presente alla riunione dell'unità di crisi avvenuta a Marghera con il governatore Luca Zaia. Sono salite a un totale di 525 unità le assunzioni immediate a tempo indeterminato di personale sanitario in Veneto per far fronte alla situazione causata dall'epidemia di Coronavirus. Le prime 215 erano state disposte il 26 febbraio scorso. Si tratta, tuttavia, di un contingente di assunzioni deciso prima del decreto approvato questa notte dal Consiglio dei Ministri. Il nuovo provvedimento del Governo consente infatti di provvedere a ancora più massicce iniezioni di dotazioni organiche sia di medici, che di infermieri e oss, perché questi costituiscono la prima linea di difesa. Nella totalità dei casi trattati infatti, è l'infermiere ad avere il primo contatto con il paziente ed ecco perché questa categoria costituisce la più potente linea di difesa. Complessivamente, il personale che verrà assunto per l'emergenza è un contingente di 19 medici, 2 biologi, 19 tecnici di laboratorio, 6 tecnici di radiologia, 2 tecnici della prevenzione, 279 infermieri professionali, 149 operatori sociosanitari, 44 assistenti sanitari, 5 operatori tecnici, che vengono distribuiti alle diverse Ulss.

PIANO D'EMERGENZA

Per quanto riguarda invece la disponibilità di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva, l'Ulss 5 ha già predisposto i piani d'emergenza nel caso in cui i contagi dovessero conoscere un'impennata. «Non siamo al momento in difficoltà con i dispositivi di protezione individuale, come le mascherine sostiene il direttore generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella e sono già pronti, oltre ai posti di terapia intensiva attuali, ulteriori 10 posti semi-intensivi che abbiamo predisposto nell'ex reparto di Ostetricia e ginecologia; a questi si aggiungono ulteriori 3 posti all'ospedale di Adria e 1 a Trecenta. Appena arriveranno i 4 nuovi ventilatori ordinati, aumenteremo i posti letto intensivi per i casi gravissimi». Com'è noto infatti la sintomatologia più pesante del coronavirus porta a forti insufficienze respiratorie che richiedono ausili specifici. La Regione tramite l'Azienda 0 tra venerdì e sabato ha consegnato la fornitura di 70mila mascherine chirurgiche e 6.700 mascherine con il filtro adatto alle varie Ulss. Sono anche stati ordinati 500mila pezzi la cui evasione è prevista nei prossimi giorni e un centinaio di ventilatori per la terapia pneumologica «Al momento le forniture sono regolari ha annunciato Compostella , ma le aziende faticano a consegnare perché i Paesi di produzione tendono a trattenere i dispositivi per sé».

R.Pau.

