Emergenza in corsia: a giorni l'arrivo in ospedale di 15 medici neo-laureati

IL BILANCIO

ROVIGO Si chiude «in modo complessivamente positivo» il 2019 dell'Ulss 5 polesana secondo il direttore generale Antonio Compostella, che ieri, insieme al direttore sanitario Edgardo Contato e al direttore dell'Unità Controllo di gestione Paola Melina, ha presentato i dati dell'attività annuale, i progetti in corso e quelli completati. Il 2019 è stato anche l'anno in cui «è esplosa la carenza di figure specialistiche di medici». Ne mancano 47 nell'organico dell'Ulss 5 (in particolare anestesisti, in Pronto soccorso e in Pediatria) rispetto al totale di 470 previsto secondo la dotazione organica teorica. Ne mancavano 32 nel 2018, e a inizio gennaio 2019 l'Ulss 5 segnalava già 50 medici mancanti nell'organico di 482 necessari, secondo il fabbisogno stimato dall'azienda sanitaria e riconosciuto dalla Regione. Si continua a sopperire alle mancanze in organico con 49 contratti di lavoro autonomo, che si aggiungono quindi ai 423 medici in servizio come dipendenti a tempo indeterminato.

CARENZA DI MEDICI

Tra i medici con contratti a tempo determinato, 19 sono tornati al lavoro dalla pensione. Il problema della carenza di medici specialisti, dunque, continua: «Riguarda in particolare la medicina di emergenza-urgenza, il Pronto soccorso e l'anestesia-rianimazione. Va meglio in Pneumologia e in Radiologia, ma restano problemi in Pediatria, Psichiatria, Geriatria e Medicina interna e anche in Ginecologia». «Arriveranno a giorni - ha aggiunto Compostella - 15 medici che hanno svolto il percorso specialistico previsto dalla Regione per l'urgenza-emergenza», e a loro si aggiungeranno in primavera altri medici dai 500 per cui la Regione, per risolvere la carenza nei dipartimenti di emergenza e urgenza, ha previsto lo scorso agosto un percorso formativo dedicato a laureati non specialisti.

FORMAZIONE

Il percorso consiste in lezioni teoriche e due mesi di frequenza pratica, è prossimo a partire ed è propedeutico al conseguimento di una certificazione di competenza nell'area internistica Secondo Compostella è una differenza poco rilevante dal punto di vista statistico la riduzione degli accessi ai Pronto soccorso degli ospedali di Rovigo, Adria e Trecenta, che nell'ultimo triennio sono passati complessivamente da 79.800 (2017), 81.400 (2018) a 78.567 quest'anno (42.500 all'ospedale di Rovigo).

LE ATTESE

I tempi di attesa al Pronto soccorso per i codici bianchi sono in media di 6 ore a Rovigo e 4 ore ad Adria: la media nell'Ulss 5, con Trecenta, è di 5 ore e mezza, rispetto all'indicatore regionale fissato a 4 ore. Le dimissioni ospedaliere sono state 23.600 nel 2019 (da 24.200 nel 2018), e quelle dalle strutture private attive nel territorio sono diminuite da 9.859 a 9.811. Riguardo agli interventi chirurgici, quelli in regime di ricovero sono diminuiti da 25.250 a 24.500, mentre le prestazioni chirurgiche ambulatoriali sono rimaste sostanzialmente invariate (passando da 7 mila a 6.998) con Trecenta che brilla come punto di riferimento per il day-surgery. Nelle liste d'attesa, secondo le classi di priorità le prestazioni da eseguire in 10 giorni sono assicurate al 96% nel termine previsto, quelle entro 30-60 giorni al 95% e quelle entro 180 giorni al 98,4%. «Il fiore all'occhiello nel rispetto dei tempi d'attesa è nella chirurgia oncologica», ha rilevato Compostella, che ha sottolineato anche il maggior numero di prestazioni nell'assistenza domiciliare infermieristica (da 3.200 nel 2018 a 3.900) e per le cure palliative (da 400 a 500). Sono in aumento anche i ricoveri in ospedali di comunità, da 364 a 391. Oltre ai nuovi arrivi di medici (nel 2019 ne sono stati assunti 35, a fronte di 50 cessazioni), nel personale infermieristico si sono contate 67 assunzioni, e altre 40 di operatori socio-sanitari.

