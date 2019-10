CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EMERGENZA ABITATIVAROVIGO Una luce puntata su chi di solito vive nell'ombra, ai margini. Per far conoscere una realtà che, pur essendo sotto gli occhi di tutti, si tende a non vedere. E' la condizione in cui vivono le persone senza dimora: ci sono ma, agli occhi dei più, sembrano essere invisibili. Non sono solo le donne e gli uomini che dormono su una panchina in una piazza, lungo un marciapiede o magari nei pressi della stazione.CENSIMENTOI senza dimora sono molti di più: a Rovigo, secondo gli ultimi dati, sono circa 150 quelli accolti...