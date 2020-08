COVID E VOTAZIONI

ROVIGO «È un esempio di come il Covid-19 ci abbia cambiato la vita. Ma ci possiamo convivere: i costi sono maggiori, ma è un'operazione concretamente fattibile». Il direttore generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella commenta così le misure che nei prossimi giorni saranno definite in Prefettura, secondo i protocolli stabiliti dal Ministero dell'Interno, per garantire la massima sicurezza anche nelle procedure di voto per le Regionali e il referendum confermativo in calendario il 20 e 21 settembre prossimi.

OSPEDALE SAN LUCA

L'ospedale Covid di Trecenta, prescelto dall'Ulss proprio nell'ottica di una specializzazione nelle terapie contro il virus, diventerà infatti il seggio per coloro che alla data del voto si troveranno in isolamento domiciliare fiduciario (erano 475 fino a lunedì), positivi o no al Coronavirus, e che non oltre il quinto giorno antecedente la data del voto avranno presentato al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti la dichiarazione con la volontà di esprimere il voto al proprio domicilio.

SEGGIO VOLANTE

Il seggio volante, o meglio l'ufficio distaccato di sezione, da costituire per raccogliere i voti delle persone in quarantena, è formato da presidente, scrutatore e un segretario, che riceveranno un'adeguata formazione da parte del personale sanitario dell'Ulss 5 polesana, insieme ai dispositivi di protezione individuali, e a una maggiore indennità. Valgono sempre, anche nelle procedure speciali che portano l'interessato a essere incluso in un apposito elenco dei votanti, la previa esibizione del documento di riconoscimento e della tessera elettorale.

OPERAZIONI IN SICUREZZA

Sono operazioni, come il trasporto delle schede da utilizzare e il successivo ritiro e spoglio, che durante la pandemia richiedono maggiori standard di sicurezza, come sarà stavolta anche nei seggi tradizionali, e che saranno organizzate, quindi, secondo i protocolli di prevenzione da adottare per l'esercizio del voto.

URNA IN AMBULANZA

Da Trecenta, infatti, l'ambulanza con il seggio volante potrà muoversi in tutto il Polesine per raggiungere le persone che voteranno in isolamento domiciliare. È questa una delle novità nella periodica conferenza stampa in cittadella socio-sanitaria che ha fatto ieri il punto della situazione sul Covid-19 in Polesine.

I CONTAGIATI

È salito a 532, intanto, il numero dei residenti che da inizio epidemia si sono ammalati. Gli ultimi casi di Covid in ordine di tempo riguardano due residenti a Rovigo: una donna del 1974, asintomatica, positiva da contatto familiare, e «un uomo, classe 1963, che ha manifestato la sintomatologia ed è ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale cittadino. Non è in condizioni gravi: il ricovero è stato disposto, in presenza di febbre, per monitorare la situazione. Non è nota la fonte del contagio e si stanno ricostruendo i contatti», ha spiegato Compostella

L'EPIDEMIA

In generale la situazione locale è «preoccupante, non allarmante» perché continua la presenza di nuove positività e l'andamento dei contagi (attualmente i positivi in Polesine sono 68) ha ripreso a innalzarsi da metà luglio e più marcatamente in agosto. Relazioni sociali, riunioni conviviali e in famiglia hanno influito sui dati in ripresa: Compostella ha fatto l'esempio del caso di due giovani fidanzati la cui serie di contatti ha poi portato nelle rispettive famiglie una decina di positività.

I TAMPONI

Da inizio epidemia, il numero di tamponi eseguiti in Polesine ha superato quota 72 mila. Sono 621 i tamponi finora eseguiti nei casi previsti su quanti rientrano da vacanze all'estero, e gli unici positivi restano quelli riscontrati nella comitiva di 8 persone tornata da Malta.

RESIDENZE PROTETTE

Zero positività tra operatori e ospiti nelle case di risposo e poche (due) tra chi presta servizio di assistenza domiciliare o i lavoratori stagionali stranieri.

LAVORATORI AGRICOLI

«Questa settimana o al massimo la prossima inizierà l'attività sistematica di esecuzione dei tamponi sui lavoratori stagionali del settore agricolo, categoria target tra chi abbia transitato o soggiornato all'estero: l'Ulss 5 eseguirà in loco test di gruppo, in luoghi con adeguate caratteristiche di sicurezza. Uno di questi è a Lusia», ha concluso il direttore generale Compostella.

Nicola Astolfi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

