ELEZIONIROVIGO Gli elettori sembrano in calo, ma in Polesine si vota sempre di più che da altre parti. Solo oggi, si conoscerà l'esito delle urne per gli otto comuni chiamati al voto: Canaro, Ceregnano, Fiesso Umbertiano, Ficarolo, Rosolina, San Martino di Venezze, Stienta e Villamarzana. In tutto, 28.475 abitanti. Nella metà dei Comuni, Canaro, Ceregnano, Rosolina e San Martino, i sindaci uscenti hanno raggiunto il limite dei due mandati...