ROVIGO Tutta la bagarre politica maturata per le candidature alla presidenza della Provincia rischia di minare gli equilibri interni alla maggioranza in Comune a Rovigo. E il sindaco Edoardo Gaffeo è sempre più in bilico ora che i consiglieri del Pd risultano separati in casa con sei fedeli al segretario Angelo Zanellato e quattro dissidenti schierati con il capogruppo Graziano Azzalin, attualmente reo, all'interno del partito, di essersi alleato, con la Lega e i sindaci civici tra cui Gaffeo appunto, nella lista per la Provincia. L'ago della bilancia per il primo cittadino rodigino potrebbero diventare i consiglieri della lista Menon e il consigliere Antonio Rossini, all'opposizione, ma con i quali ci sono state già frizioni in aula.

L'ACCUSA

Gaffeo, a detta del segretario Zanellato, sarebbe stato protagonista della nascita della lista dei sindaci, appoggiata proprio dalla Lega, con la quale si vocifera abbia fatto un accordo di appoggio esterno in municipio, dividendo il Pd e portando con sé gli uomini di Azzalin. «È stato lui che quando sono andato a parlargli, mi ha detto che non rappresento il partito perché il Pd non esiste più e che è lui ora a rappresentare il centrosinistra».

Zanellato dice la sua su come sarebbero andate le cose ai tavoli attivati per la presidenza della Provincia. «Ho aperto le trattative con tutte le formazioni politiche, a esclusione di Fratelli d'Italia, per discutere sugli equilibri nella distribuzione degli incarichi negli enti di secondo grado e per la Provincia, come si è sempre fatto, e non avevo escluso i rappresentanti delle liste civiche, ma Gaffeo contemporaneamente faceva incontri con Forza Italia e Lega per la costruzione di una quarta gamba dell'alleanza, insieme ai sindaci Leonardo Raito di Polesella, Daniele Panella di Bosaro e Omar Barbierato di Adria».

A questo punto pare proprio che Lega e Forza Italia non abbiano accettato l'invito per correttezza nei confronti del tavolo politico che voleva arrivare a una lista unitaria. I civici allora, secondo Zanellato, fanno due conti e pensando di rappresentare il 50%, chiedono a Forza Italia l'appoggio a Raito, «mai non potevamo come partito non proporre anche una nostra candidatura, Anche se quel nome proposto dai civici per mesi ha sventolato a suo vantaggio due tessere, quella di Italia viva e quella del Pd . Così è stato proposto il nome di Luisa Beltrame, sindaco di Ariano, militante da tempo nel partito». I nomi sul piatto erano due, «ma veniamo a sapere che i civici del centrodestra e del centrosinistra nel frattempo si incontravano ad Adria. Quando il tavolo riuscì a trovare un accordo con la Lega alla quale venivano assegnati tre posti nella lista unitaria per la Provincia con la delega alla Pesca con presidenza Luigi Viaro - prosegue Zanellato - ecco che i civici propongono nell'ultima riunione il civico leghista Ferrarese che fa saltare il tavolo, in quanto la Lega retrocedeva dall'accordo concordato».

LA VIA D'USCITA

Così al Pd rimane solamente di fare una lista con il proprio simbolo e di appoggiare, mantenendo la propria identità, la lista rappresentata «dall'unico vero civico non di area Giampietro Rizzatello, che comunque ha trascorsi nei PopolariMargherita», mentre Azzalin si schiera con la Lega e i sindaci civici in appoggio a Ferrarese, con «quattro iscritti alla Lega. Noi non abbiamo fatto una lista autonoma per epurare qualcuno, solo che la Commissione di garanzia del partito ha preso atto della decadenza di Azzalin perché presentato in una lista con la Lega, vietato dal Pd nazionale, diversa da quella decisa dalla direzione. È stata una sua libera scelta».

La quale contrasta, dunque, con le regole statutarie nazionali.

Federica Broglio

