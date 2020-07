ELEZIONI REGIONALI

ROVIGO Solidarietà Ambiente Lavoro lancia la sua cinquina per le regionali del 20 e 21 settembre. A correre per la lista del candidato presidente Paolo Benvengnù per Rifondazione Comunista sono Diego Foresti, Valentina Tienghi, Adriano Romanelli, Anna Pamela Margaret Caveduri, Maria Teresa Bovolenta. Obiettivi della lista sono il diritto alla casa e alla scuola pubblica per tutti, i diritti civili per tutti e la fine del precariato. Foresti, operaio nel settore turistico, ex segretario di Democrazia Proletaria ed ex dirigente sindacale della Cgil, è militante storico dei comunisti e segretario provinciale di Rc. Tienghi, rodigina, è una operatrice sociale. Impegnata negli studi in ambito migratorio e sui fenomeni sociologici connessi al lavoro, è una volontaria della Protezione Civile e collabora con Libera e Avvocati di Strada. Romanelli, veneziano trapiantato a Rovigo, è operaio. Caveduri, di Occhiobello, frequenta studi Umanistici all'Università di Ferrara e si occupa di temi legati alla disabilità. Infine, Bovolenta, di Porto Viro, lavora in ambito tessile, prima è stata operaia, poi stilista e modellista. Per anni ha fatto parte dei comitati per l'ambiente ed è allevatrice cinofila di Levrieri Russi.

