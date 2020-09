ELEZIONI COMUNALI

VILLADOSE Il rinnovo del consiglio comunale e del sindaco sono appuntamenti che richiamano sempre una maggior affluenza alle urne. Così è stato anche per questo primo giorno di voto che ha visto un continuo andirivieni di persone recarsi ai seggi disposti al polo scolastico di via della Pace nei locali della scuola primaria e palestra per quanto riguarda il capoluogo e la frazione di Canale, nella palestra per quanto riguarda la frazione di Cambio. Alle 19 l'affluenza è stata del 39,94%. Alle 23 l'affluenza è arrivata al 51,28%. I due candidati sindaco, Lucia Pozzato per la lista civica di centrosinistra Per Villadose e Pier Paolo Barison per la lista civica di centrodestra Vivere Villadose si sono recati alle urne a metà mattinata. Intorno a loro i candidati consiglieri e alcuni amici e sostenitori. Al termine del voto si sono soffermati alcuni per qualche minuto nel cortile della scuola, un bel gruppo invece è rimasto parecchio tempo creando qualche battibecco fra i candidati prontamente risolto dalle forze dell'ordine.

I CONTENDENTI

Due le liste che si sono presentate, entrambe civiche. La lista appoggiata dal centro sinistra Per Villadose Lucia Pozzato Sindaco e la lista appoggiata dal centrodestra Vivere Villadose Pier Paolo Barison sindaco. «Oggi è un buon giorno per ripartire ha commentato Lucia Pozzato, appena uscita dai seggi - Un voto che conta, che può dare una svolta positiva al destino del paese che ha bisogno di rilanciarsi dopo qualche anno di declino». Dopo il voto il candidato sindaco Pier Paolo Barison ha commentato: «Per me è sempre un'emozione, sono quarant'anni che mi impegno in politica e riconosco la sincerità negli occhi delle persone. Ho visto tante persone, un gran salutare. Speriamo che questa buona pratica di salutarsi rimanga anche dopo le elezioni».

