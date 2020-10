SCUOLA

PORTO TOLLE Chiusura precauzionale con tamponi a tappeto nella giornata di oggi per la scuola primaria di Ca' Tiepolo. Una chiusura inaspettata che è stata motivata dal sindaco di Porto Tolle Roberto Pizzoli come precauzionale. «Considerato che vi è una possibile positività riscontrata alle elementari, in accordo con l'Ulss 5, per evitare che passino troppi giorni come è successo alle medie, ho chiesto la possibilità di fare uno screening epidemiologico a tutti gli alunni e i docenti - spiega il primo cittadino - così da tagliare immediatamente la testa al toro, non vorrei più dover arrivare al punto di dover chiudere una scuola, vorrei avere la tranquillità di poter mandare gli alunni a lezione senza l'ansia che possa succedere qualcosa».

Niente lezioni, quindi, per quest'oggi, con bambini e docenti che si sottoporranno al test sierologico nella tenda da campo montata ancora una volta dai volontari del gruppo locale di Protezione civile. Una scelta dovuta anche al fatto che nel tracciamento dei contatti sono emersi dei legami di parentela tra i casi delle medie e gli allievi delle elementari.

Nel polo scolastico del capoluogo si tratta del secondo plesso sottoposto a esami per rilevare eventuali contagi tra gli alunni e il corpo docente, dopo le 14 positività che sono state riscontrate nei giorni scorsi alla media Brunetti. Una scoperta che aveva portato alla sospensione dell'attività didattica fino al 28 ottobre. Tra l'altro, la secondaria di primo grado è chiusa, ma i compiti rimangono da fare, come è stato precisato sul sito dell'istituto comprensivo, che invita a prendere visione dei compiti nel registro elettronico.

«Stiamo monitorando con l'Ulss la tracciabilità dei contatti che è molto articolata - sottolinea Pizzoli - al momento confermo le 14 positività degli alunni delle medie, mentre ammontano a 9 gli adulti, per un totale di 23. Abbiamo cercato con i ragazzi anche i contatti con i fratelli per riuscire a fare un monitoraggio più completo possibile».

Bisognerà attendere la giornata odierna per sapere come evolverà la situazione alla scuola elementare, con il sindaco che rassicura: «Le direttive che stiamo seguendo sono quelle sia regionali che ministeriali. Tutte le persone che sono a casa in buona parte sono asintomatiche, la situazione non è drammatica, seppur di allerta».

Anna Nani

