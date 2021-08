Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CEREGNANOA due settimane dalla scadenza per la presentazione delle candidature per i rinnovi dei consigli comunali, il primo gruppo a rompere il silenzio è l'Officina delle Idee di Ceregnano, che svela il proprio candidato sindaco. Si tratta di Egisto Marchetti, 40 anni, impiegato in un istituto di credito, già consigliere comunale di minoranza dal 2003 al 2005 e dal 2010 al 2015, con una laurea specialistica in Scienze...