EFFICIENZA ENERGETICAROVIGO Hanno superato la trentina le pubbliche amministrazioni che hanno preso parte alla giornata formativa organizzata dal Consorzio per lo Sviluppo in collaborazione con il Consorzio Cev e dedicata ad amministratori, tecnici comunali ed energy manager dei Comuni. Si è avuta la possibilità di approfondire le opportunità offerte dal Gestore dei servizi energetici (Gse) e dalla Cassa Depositi e Prestiti) per la Pubblica Amministrazione. Riflettori puntati sugli incentivi per la riqualificazione energetica degli edifici...