I NUOVI NATI

ROVIGO Il 2020 passerà alla storia come l'anno della pandemia. Ed è stato un anno di sofferenze e difficoltà diffuse. Ma per 942 famiglie polesane è stato anche l'anno della gioia per la nascita di un figlio. Sono infatti, appunto, 942 i bambini che lo scorso anno sono venuti alla luce negli ospedali di Rovigo e Adria, 503 maschi e 493 femmine a bilanciare gli effetti più tragici del Covid, che ha fatto aumentare sensibilmente il numero di decessi, il dato del solo novembre è di un +19% rispetto alla media di decessi del triennio precedente.

LA STATISTICA

Dal punto di vista statistico, le nascite nel 2020 fanno comunque registrare un netto calo rispetto alle 1.212 del 2019: 270 in meno, pari a oltre il -23%, oltre il doppio rispetto al calo di 128 nascite comunque registrato anche fra 2018, con 1.340 nati, e 2019, circa il -10%. E se nel 2017 i nati in Polesine erano stati ben 1.498, nel 2016 erano stati 1.469, mentre nel 2015 1.585. A spanne, quindi, l'effetto del Coronavirus sembra essere stato quello di una ulteriore contrazione della natalità in Polesine. L'eventuale correlazione sarà materia di studio in futuro. Ma, sottolinea l'Ulss Polesana, «in un periodo delicato come quello della gravidanza, durante il primo pesante lockdown, e anche durante questi ultimi mesi, le mamme in attesa, non sono state sole. Infatti, il Consultorio familiare dell'Ulss 5, ha pensato di sostenere e restare vicino alle neomamme, offrendo un percorso nascita guidato, di preparazione al parto, in modalità online, con video dedicati, domande e risposte e supporto ostetrico. Il corso online è condotto dalle ostetriche del Consultorio dei Punti Nascita di Rovigo e di Adria».

CONSULTORIO FAMILIARE

«Come ogni viaggio, anche la gravidanza, il parto e il puerperio, richiedono la giusta preparazione spiega il direttore del Consultorio Roberto Segala - È per questo che il Consultorio familiare, in questo difficile momento di emergenza sanitaria da Coronavirus, ha pensato di attivare uno sportello online per le donne in gravidanza e per le neo mamme. Il corso online poi, ha come scopo principale quello di offrire un adeguato supporto alla gestante e alla coppia, durante l'ultimo trimestre di gravidanza. Grazie all'approfondimento di tematiche medico-sanitarie, gravidanza, parto e puerperio, è in grado di rispondere in modo dettagliato, alle domande più frequenti delle gestanti, come ad esempio: quando andare in ospedale, cosa succede durante il travaglio, informazioni sul parto, l'importanza dell'allattamento materno e ritorno a casa col nuovo nato».

SPORTELLO ONLINE

Le ostetriche del consultorio del Distretto 1 Rovigo e Distretto 2 Adria sono disponibili in videoconferenza, su appuntamento, per risolvere dubbi e difficoltà legati al parto, e all'equilibrio del post-parto. Per prenotare la consulenza online, è necessario inviare una mail all'indirizzo consulenza.ostetrica@aulss5.veneto.it, in risposta viene inviata una e-mail con data, ora e link di accesso alla piattaforma Google Meet, per la partecipazione alla consulenza online.

F.Cam.

