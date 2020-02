EDITORIA

ROVIGO «I giornalisti li definisco le prime sentinelle dei principi costituzionali di libertà e democrazia, per questo sono impegnato nella riforma organica per il rilancio del settore e il contrasto al precariato, definita Editoria 5.0».

Una chiara dichiarazione d'intenti quella che il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'Editoria Andrea Martella ha ribadito ieri, nella redazione di Rovigo de Il Gazzettino, durante il suo passaggio per un saluto nella redazione insieme al prefetto Maddalena De Luca.

LA CRISI DEL SETTORE

Poche parole per concetti precisi: «Abbiamo confermato ha sottolineato - la possibilità dei prepensionamento nelle aziende editoriali, con un turnover del 50%, ovvero un assunto ogni due pensionati, anche se abbiamo avuto un contrasto con il sindacato perché abbiamo previsto che le assunzioni, oltre agli under 35 e ai precari, possano riguardare anche soggetti in grado di favorire la riconversione digitale. È un'apertura che pensiamo utile in un'ottica di trasformazione dell'informazione digitale».

LOTTA AL PRECARIATO

Importante anche la sottolineatura sulla «necessità di contrastare la precarizzazione del lavoro giornalistico, garantendo una buona remunerazione per i lavoratori autonomi, attraverso l'avvio della Commissione per l'equo compenso, perché la salvaguardia della buona informazione, e quindi del suo ruolo prezioso e imprescindibile, passa da qui».

QUERELE-BAVAGLIO

Il sottosegretario ha poi espresso l'auspicio che si possa finalmente licenziare la legge sulle cosiddette querele temerarie: «Le querele-bavaglio ha detto sono una forma di intimidazione verso i giornalisti. È preoccupante come siano sempre più frequentemente oggetto di minacce di ogni tipo, tanto che sono sempre di più i professionisti dell'informazione sotto scorta».

RILANCIO DELLE EDICOLE

Infine, uno sguardo anche verso le edicole, che a Rovigo come altrove da anni stanno vivendo un momento difficile, con numerose chiusure. Per tali attività, ha sottolineato Martella, «con la legge di Bilancio abbiamo inserito un credito d'imposta di circa 2mila euro l'anno con la possibilità di compensare le tasse locali e le spese di locazione, ma stiamo pensando anche a fare in modo che vi sia una loro informatizzazione e che possano diventare punto di accesso ai servizi anagrafici».

