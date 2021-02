IL GIOSTRAIO UCCISO

CONSELVE Il Duomo di San Lorenzo ha ospitato le esequie di Edis Cavazza, 45 anni, ucciso il 4 febbraio con un colpo di machete dal figlio 17enne a pochi passi dal campo di roulotte di Sant'Apollinare dove viveva con la famiglia. I Cavazza, cittadini italiani, giostrai, risultano residenti a Conselve da molti anni e sempre in Duomo, lo scorso 2 gennaio Edis e i suoi familiari avevano salutato il padre Romero, 70 anni, morto il 29 dicembre di malattia.

DONNE E UOMINI DIVISI

Fin dal primo mattino una discreta folla, soprattutto maschile, si è formata nella piazza davanti al Duomo di Conselve. Alla funzione, in ossequio al rituale del clan, partecipano le donne e i bambini, mentre gli uomini accompagnano il feretro in chiesa e poi attendono all'esterno per andare in cimitero. E così è accaduto ieri: la bara con le spoglie di Edis è stata portata a spalle dai parenti, tra i quali alcuni dei sette figli, che sono poi tutti usciti dal Duomo. Parole di consolazione per i familiari del morto, visibilmente provati dalla tragedia, sono arrivate dall'arciprete don Claudio Zuin: «Di fronte al dolore, il silenzio è la risposta più eloquente. Gesù prima del Calvario ha dato coraggio ai suoi discepoli, era consapevole che su di lui si sarebbe scatenato l'odio e la violenza, ma sapeva anche che egli non sarebbe stato sconfitto dalla cattiveria degli uomini perché sarà il suo amore a vincere. Ecco perché - ha proseguito - Gesù conforta i discepoli dicendo loro che non li lascerà orfani e che andrà a preparare un posto per loro. Le prime comunità cristiane usavano queste parole per superare lo smarrimento, Dio ci libera da ciò che devasta la nostra condizione umana, questo mondo macchiato da odio e violenza un giorno scomparirà».

LA PROCESSIONE

Il sacerdote ha concluso l'omelia invitando i presenti ad «affidare Edis al Crocifisso risorto, è lui che vince il male con il perdono e ci dà ragione di sperare». Al termine della funzione funebre, peraltro molto sobria, non si è svolto il tradizionale corteo funebre con lo spargimento di petali di fiori, ma quasi tutti i presenti hanno accompagnato il feretro al camposanto, dove prima della inumazione la bara di Edis Cavazza è stata portata in processione davanti alle tombe dei parenti, sepolti in cimitero, tra i quali il padre.

Fuori dal Duomo presente la Polizia Locale, che ha vigilato senza mai la necessità di intervenire. Edis Cavazza in paese ha diversi congiunti e di tanto in tanto da Rovigo andava a Conselve, a volte anche per regolare qualche questione sospesa. Così pare avesse intenzione di fare la sera in cui è stato ucciso, la settimana scorsa.

Per l'omicidio sono indagati il figlio 17 enne e la compagna del giovane, di 26 anni. Dalle indagini emerge che Edis sarebbe stato ucciso da un colpo di machete all'altezza della clavicola, vibrato dal figlio. La Procura ipotizza però un ruolo attivo anche per la donna, che da alcuni mesi conviveva con il 17enne in una delle roulotte di via Risorgimento.

Nicola Benvenuti

