ROVIGO Grazie agli incentivi messi in campo dal Governo, anche nell'ultimo periodo dominato dagli effetti della pandemia da Coronavirus, il settore edile ha davanti una sfida importante da affrontare, soprattutto in Polesine, una delle aree del Veneto dove maggiore è le necessità di ristrutturazioni e riqualificazioni degli edifici in chiave green, più rispettosa dell'ambiente.

E per questo servono sempre più giovani che sappiano fare bene il loro lavoro: la Scuola Edile di Rovigo è un punto di riferimento sul territorio provinciale per la formazione professionale di operatori edili e operatori termoidraulici. Il mondo dell'edilizia non è più quello di una volta: a fare la differenza sono le nuove tecniche costruttive, la disponibilità di materiali con alte prestazioni, la professionalità che permette di realizzare opere di qualità, secondo standard elevati.

E il Superbonus del 110% è un'occasione preziosa per l'intero settore. «Crediamo da sempre nei giovani - dicono Paolo Ghiotti e Mauro Giolo, imprenditori del settore intervenuti in occasione della presentazione del nuovo anno formativo, avvenuta nei giorni scorsi - e nell'entusiasmo che possono mettere nel lavoro. Se ben preparati e motivati, i ragazzi possono trarre dal settore edile molte opportunità di occupazione». È proprio questo l'obiettivo che la Scuola Edile di Rovigo si pone: formare operatori nel campo dell'edilizia capaci di mettere da subito a disposizione delle aziende del settore competenza, passione e voglia di mettersi in gioco.

L'operatore edile, sostengono gli organizzatori dei corsi proposti dalla Scuola di Rovigo, sarà sempre di più una figura cardine, capace di dialogare e interagire con tutte le figure professionali che operano in cantiere, dal geometra all'ingegnere, fino all'architetto. Assistedil-Scuola Edile propone ai ragazzi tra i 14 e i 18 anni un percorso formativo di durata triennale che prepara i futuri professionisti in questo campo fornendo conoscenze indispensabili per essere protagonisti nel settore dell'edilizia. Una formazione qualificata, con competenze sperimentate direttamente nei cantieri, che consente di inserirsi da subito nel mondo del lavoro, ma anche di proseguire gli studi accedendo al quarto anno dell'Istituto Tecnico per Geometri.

«La formazione che gli studenti ricevono - spiega Franco Girardello, presidente Assistedil - non è statica, ma dinamica e sempre indirizzata a dare competenza mirate per le nuove tecnologie costruttive. L'esperienza pratica sul campo mediante l'utilizzo di piccole macchine operatrici consente ai ragazzi di avere i primi approcci effettivi con il cantiere». Due i corsi attivi, per ottenere la qualifica professionale di operatore edile, specialista nella realizzazione e finitura di progetti con competenze specifiche nell'allestimento del cantiere, nella pianificazione e controllo, e di operatore di impianti termo-idraulici, specialista nelle attività di posa in opera di impianti termoidraulici, di condizionamento e di apparecchiature idro-sanitarie. Il totale annuo è di 990 ore suddivise tra lezioni frontali, che comprendono tutte le discipline della scuola tradizionale, e stage in azienda.

«Mi piace l'idea di lavorare da subito e di fare qualcosa di concreto e utile - spiega Gianluca, uno studente del secondo anno del corso di operatore di impianti termoidraulici - Sto già partecipando ad attività di stage che mi permettono di usare sul campo le mie competenze».

Roberta Paulon

