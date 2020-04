EDILIZIA

ROVIGO Chiuso il 95% dei cantieri in provincia di Rovigo. Il Coronavirus rischia di avere conseguenze devastanti per un settore già colpito pesantemente dalla crisi del 2009, poi rialzatosi, ma ora costretto a fare i conti con l'emergenza sanitaria ed economica. Paolo Ghiotti, originario di Trecenta, è alla guida di Ance Veneto da luglio 2019. Il presidente regionale dell'associazione costruttori edili sta gestendo uno dei momenti più complicati di sempre: «Lo stop dell'edilizia, deciso a marzo, nasceva dalle difficoltà nel settore nell'applicare con coscienza il decreto. Tante le problematiche: i dispositivi di protezione individuale non si trovavano, la vicinanza sotto il metro nei luoghi di lavoro e all'interno del mezzo di trasporto, mancava la ristorazione, scarseggiava la fornitura di materiali, i terzisti non potevano raggiungere il lavoro perché il rischio di contagio era elevato».

DATI ALLARMANTI

I numeri sono allarmanti, secondo la fotografia scattata da Ghiotti: «In provincia di Rovigo il 95% dei cantieri è chiuso. In Veneto sono 47mila e 417 le imprese attualmente ferme. La perdita di fatturato complessiva è stimata a 34 miliardi di euro. Provenivamo da un lungo periodo difficile, da un 2019 in leggera ripresa (+2,4 sul 2018) e la primavera del 2020 sembravano promettere segnali di ripresa. Poi il Coronavirus ha bloccato tutto. La mancanza di liquidità crea ulteriori sofferenze, che per alcune imprese polesane potrebbero essere letali. L'emergenza è sanitaria, ma se non ripartono i cantieri diventerà anche economica». Ghiotti porta alla luce un esempio personale: «Pensando a una riapertura il 4 maggio, la mia impresa Ghiotti B. e L. Snc ha già perso 1 milione e 800mila euro di fatturato a causa del Covid 19. Ci sono 70 dipendenti a casa e 22 cantieri chiusi».

IL DIETRO-FRONT

Ance Veneto due settimane fa sosteneva la chiusura totale del comparto, ma ora l'associazione dei costruttori ha fatto retromarcia e Ghiotti spiega: «Noi chiedevamo la sospensione dei cantieri già dal 16 marzo (in questa data un 80% dei cantieri risultava già chiuso), per condizioni diverse dalle posizioni di Confindustria. Le Regioni prima e il Governo successivamente hanno fermato, a ragione, i cantieri. Se effettivamente si riaprirà il 4 maggio, saranno passati 49 giorni. Questo periodo ci ha permesso di capire cosa stesse succedendo e di organizzare comportamenti e procedure adeguate per lavorare in sicurezza. I Comitati paritetici territoriali, con l'assistenza dello Spisal, hanno concluso il loro operato e trasmetteremo a tutte le nostre aziende un vademecum con norme per la sicurezza di tutti i nostri collaboratori. Chi comanda è comunque sempre l'emergenza sanitaria, ma leggendo i numeri sembra circoscritta e non più dilagante».

Ghiotti analizza poi i provvedimenti contenuti nel Decreto Cura Italia: «Finanziare l'80-90% con il benestare dei Commissari Europei e il 100% con il parere favorevole di Confidi posticipare tasse e contributi, predisporre la cassa integrazione sono misure sicuramente importanti. Sarebbe importante - aggiunge - ci fossero riconosciuti i maggior costi che affrontiamo nei cantieri, un 5% magari da detrarsi al ribasso d'asta. La produzione in cantiere non potrà essere come prima. Io ho girato con la mascherina e anche solo tagliare l'erba in giardino per diletto era più faticoso. Vorremmo fosse tolto lo split payment, che stabilisce che il debitore dell'Iva sia il cessionario/committente anziché, come avviene normalmente, il cedente/prestatore, per avere un'immediata liquidità. Inoltre, non vorremmo essere responsabili dell'infortunio per Covid 19. Serve un ulteriore sforzo altrettanto importante. La politica non deve abdicare alla burocrazia e occorre liquidità, altrimenti sarà tutto vano».

Alessandro Garbo

