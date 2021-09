Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

EDIFICIROVIGO Dopo più di 35 anni il Genio Civile potrebbe tornare sul Corso del Popolo. La porta dell'ex sede del Genio, al civico 127, a sopresa è stata riaperta ieri mattina dall'assessore regionale al Bilancio e Patrimonio Francesco Calzavara, in città con all'assessore alla Cultura Cristiano Corazzari, per visitare il nuovo Innovation lab di via Badaloni. Con l'occasione, Calzavara ha voluto effettuare un sopralluogo nello storico...