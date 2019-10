Ecosmile, il negozio senza plastica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA NOVITÀROVIGO Anche a Rovigo arriva il negozio plastica free. Sarà inaugurato domenica, alle 17.30, il nuovo settore di Ecosmile, il negozio ecosostenibile che si trova in via Umberto I, dedicato alla filosofia Zero Waste e Plastic Free. Ecosmile Rovigo nasce nove anni fa, come negozio di cosmetica naturale ed eco-bio, dimostrando sempre una particolare sensibilità e salvaguardia dell'ambiente. Domenica la bottega festeggia nove anni di attività e per l'occasione inaugurerà la nuova green' dedicata ai detergenti sfusi per la casa, ma...