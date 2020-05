ECONOMIA

ROVIGO Un milione di euro per aiutare le attività economiche della città a rialzarsi dopo la lunga chiusura dell'emergenza Covid-19. Lo ha annunciato il sindaco Edoardo Gaffeo anticipando gli interventi che l'amministrazione ha in programma di avviare, nei prossimi giorni, a favore dei negozianti e degli esercenti del capoluogo.

UN MILIONE IN CAMPO

«Il Comune farà la sua parte - ha spiegato Gaffeo - stiamo studiando alcune misure economiche importanti. La revisione complessiva del bilancio comunale ci consentirà infatti di mettere a disposizione risorse sostanziose. L'ordine di grandezza potrebbe essere il milione di euro. Metteremo in campo alcune iniziative già a partire dalle prossime settimane. Confidiamo che il Governo, nel frattempo, darà ascolto a noi sindaci che siamo tutti sulla stessa barca, non solo economica, ma anche sociale. In città, infatti, ci sono, accanto a tante attività commerciali e artigianali, anche molte famiglie in forte difficoltà. Non tutti sono stati colpiti allo stesso modo dal punto di vista economico. C'è chi ha dovuto reinventarsi e adattarsi, ma il proprio reddito l'ha comunque conservato. E c'è chi, invece, il proprio reddito l'ha visto dimezzarsi. Chi l'ha addirittura perso. Tutti coloro che in questa crisi ci stanno rimettendo non hanno alcuna colpa. Non ci sono errori, incapacità o inadeguatezze da attribuire a chicchessia. Questo Paese saprà risollevarsi, le nostre comunità sapranno risollevarsi, solo se chi ha dovuto fermarsi per cause imputabili esclusivamente allo scoppio della pandemia sarà aiutato economicamente in maniera concreta a rimettersi in pista. È compito dell'Europa, dello Stato e degli enti locali, ognuno per le proprie possibilità e competenze, garantire che una rete assicurativa di sostegno alle vittime economiche di questa emergenza entri in funzione alla massima velocità».

Seppur gradualmente, l'economia della città si sta riattivando grazie alla riapertura di altre attività commerciali. L'ultima ordinanza regionale, ieri pomeriggio, ha dato il via libera alla vendita al mercato di piante, abbigliamento e calzature da bambini. Intorno al 18 maggio ad aprire i battenti saranno anche il resto delle attività al dettaglio. Bar e ristoranti, insieme a estetisti e parrucchieri, sono stati per il momento messi in coda alle aperture, prevista nel caso di quest'ultime tipologie di attività, addirittura a giugno.

LE RIAPERTURE

Ieri, grazie all'allentamento del lockdown previsto dall'ultimo decreto governativo, molte attività sono riuscite, dopo due mesi, a ripartite, tra queste le concessionarie d'auto e le agenzie immobiliari e i negozi di elettronica. A rialzare la saracinesca anche Mediaworld del centro commerciale La Fattoria. Attualmente qui, nelle settimane scorse, hanno gradualmente riaperto anche i negozi che vendono vestiti e scarpe per bambini, la profumeria, i negozi di telefonia, di animali e la libreria. Non ha mai chiuso, invece, il supermercato Interspar. Con l'aumento delle aperture e la libertà di spostarsi per fare acquisti anche fuori Comune, a partire da ieri, il centro cittadino si è riempito di persone. In molti, infatti, sono usciti di casa per fare acquisti o semplicemente una passeggiata.

L'APPELLO

Il sindaco, in occasione del primo giorno di fase due, ha lanciato un appello ai cittadini, invitandoli a usare buon senso e a non prendere sotto gamba questa fase dell'emergenza. «Per i prossimi mesi il distanziamento sociale dovrà diventare purtroppo un'abitudine - ha spiegato il sindaco - questo comporta la necessità di reinventare i nostri spazi e tempi di vita, non solo sul lavoro, ma anche nei momenti di socialità e nei modi in cui ci spostiamo all'interno della città».

Roberta Merlin

