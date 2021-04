Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ECONOMIAROVIGO Un 2020 da dimenticare, ma non per tutti: prodotti farmaceutici, produzioni ittiche e agricole e strumenti medicali salvano l'economia polesana nell'anno più buio degli ultimi 75 anni, segnato dalla profonda crisi generata dalla pandemia mondiale di Covid-19. E così, per una volta, la provincia di Rovigo non si ritrova ad essere il fanalino di coda del Veneto, facendo i conti con indicatori economici negativi. Al contrario,...