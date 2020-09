ECONOMIA

ROVIGO «L'approdo di Amazon in Polesine è mosso dalla stessa logica miope e dannosa che portò alla nascita dei centri commerciali: queste piattaforme hanno ricadute negative sulle comunità e sulla concorrenza».

L'ALLARME

A pensarlo è Maurizio Franceschi, direttore Confesercenti Metropolitana di Venezia e Rovigo, che rimarca le motivazioni della contrarietà dell'associazione di categoria all'operazione che sta portando all'avvio del nuovo centro di distribuzione Amazon a cavallo tra i territori di Castelguglielmo e San Bellino. Lunedì nel nuovo stabilimento si inizia a lavorare, e l'avvio porta con sé grandi aspettative e speranze per l'occupazione in Polesine, pur non mancando dubbi da parte di molti su ciò che effettivamente significherà la società di Jeff Bezos per lo sviluppo locale. Franceschi in particolare si dice stupito per la mancanza di serie riflessioni sull'effettivo impatto della nuova grande struttura Amazon e, più in generale, su quello della logistica per l' e-commerce. «Una maggiore conoscenza dei veri carichi ambientali e dei reali effetti occupazionali dovrebbe consigliare di accogliere questa ulteriore sottrazione di suolo con toni meno trionfalistici sostiene il direttore di Confesercenti - Tutti gli studi e le esperienze più recenti evidenziano infatti che queste piattaforme hanno generato ricadute negative sulla concorrenza, sulle comunità di riferimento e anche sui consumatori, ricadute che hanno spinto diversi Paesi a intervenire con regolamenti specifici».

Non è tutto oro quel che luccica, quindi, e anche i tanto decantati 900 posti di lavoro a tempo indeterminato che l'azienda prospetta di creare entro tre anni andrebbero considerati in un'ottica più ampia. Diversi studi recenti, riferisce l'associazione, mostrano come il saldo occupazionale complessivo sia spesso negativo e che il risultato sia la chiusura di numerosi punti vendita tradizionali che, oltre alla loro attività specifica, svolgono un ruolo di aggregazione sociale e di contributo alla costruzione e al mantenimento delle comunità e delle identità locali.

«È evidente che anche nel caso di Castelguglielmo siamo di fronte a un fenomeno detto di rent-seeking distributivo prosegue Franceschi Si tratta della possibilità che hanno alcuni grandi aziende di offrire sviluppi occupazionali per spingere le Amministrazioni pubbliche, consapevoli che la maggior parte degli impatti negativi ricadranno altrove, a favorire la localizzazione di depositi o infrastrutture sul loro territorio. La logica è la stessa che ha favorito il dissennato sviluppo della grande distribuzione extraurbana a cavallo degli anni '90».

IMPATTO AMBIENTALE

Quanto agli impatti ambientali, per l'associazione di categoria non vanno considerati solo quelli della struttura in sè, ma anche quelli generati, ad esempio, dai mezzi di trasporto indispensabili per le consegne e quelli relativi allo smaltimento degli imballaggi. Solo in Italia ogni giorno circolano per le strade 20mila furgoni che coprono l'ultimo miglio, e la Scuola Superiore Sant' Anna di Pisa ha calcolato che l'e-commerce genera un imballaggio il cui impatto ambientale è 10 volte superiore a quello del classico sacchetto di plastica.

E-COMMERCE

«Il commercio elettronico non va demonizzato, fa parte e farà sempre più parte del nostro futuro, ma deve essere inserito in un contesto regolamentare uguale a quello in cui operano gli altri operatori del commercio conclude Franceschi - Per questo chiediamo da tempo interventi normativi che riducano le asimmetrie e ripristino un corretto funzionamento della concorrenza».

Ilaria Bellucco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA