ROVIGO Hanno resistito alla prova del Covid, continuando a investire e a fare impresa. Sono le sei aziende del settore artigianale del Polesine, premiate ieri a Padova, durante il Cna day che si è svolto al conservatorio Pollini. Diverse le autorità presenti, tra le quali il sindaco di Padova Sergio Giordani, l'assessore al Bilancio del Comune di Rovigo Andrea Pavanello, l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Roberto Marcato, il presidente della Camera di commercio Antonio Santocono e il presidente della Provincia di Padova Fabio Bui. Oltre al presidente della Cna Luca Montagnin e al direttore della Cna di Rovigo Matteo Rettore.

Tra i 26 artigiani celebrati ieri dal mondo artigianale e produttivo delle due province, anche sei aziende di rodigini. Oltre, infatti, a Il Tortellaio matto che vede alle redini i due giovani pastai del capoluogo Sara e Samuele Frigato, sono stati premiati anche la parrucchiera di Occhiobello Miriam Cesaro, l'estetista di Badia Deborah Moretto, Monia Maniezzi di Marmi Zambon di Lendinara e gli artigiani Mario Manzoni e Orazio Vendemiati di Porto Viro.

«I nostri artigiani e piccoli imprenditori sono la spina dorsale di un sistema economico dinamico che vuole lasciarsi alle spalle le difficoltà degli ultimi due anni ha spiegato il presidente Luca Montagnin - celebrare il lavoro e la loro dedizione è per noi motivo di orgoglio e di ritrovato ottimismo per il futuro Nonostante le difficoltà, abbiamo organizzato la manifestazione in presenza quale segno di ripartenza e premiato i tanti artigiani che hanno saputo riorganizzarsi durante la pandemia dando anche aiuto ai clienti che sono la nostra forza. Alcune categorie hanno una grande sofferenza, ora ci sono segnali di ripresa come nell'edilizia grazie al Bonus. Ma si tratta di azioni per le quali servono chiarezza e meno burocrazia, perché le imprese con l'introduzione del decreto Antifrode e altre determinazioni si bloccano, ci sono problemi di liquidità e credito».

«Festeggiamo una importante giornata dedicata ai nostri straordinari artigiani - ha esordito l'assessore Marcato - bello lavorare insieme, condividendo scelte e obiettivi, perché abbiamo un territorio straordinario, capace di offrire molto, che va ascoltato e sostenuto a tutti i livelli. Ogni volta la piccola e media impresa è stata l'azienda in grado di reagire a queste crisi mondiali con una capacità muscolare straordinaria. In più, abbiamo anche una novità che è data dalla capacità di queste piccole e medie imprese di fare ricerca e innovazione su cui analisti, studiosi e cattedratici non sanno trovare spiegazioni. Credo che sia un segreto celato nel nostro cervello; qualcuno dei nostri vecchi affermerebbe: El gà el serveo su e man. È esattamente questa la risposta e voi ne siete gli interpreti più alti».

