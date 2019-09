ECONOMIA ROVIGO È stato stimato intorno al 40% il digital divide in Polesine,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ECONOMIAROVIGO È stato stimato intorno al 40% il digital divide in Polesine, cioè il divario tra chi ha accesso alle nuove tecnologie (soprattutto computer e internet) e chi ne è escluso, per scelta o no. Tra i motivi del risultato locale c'è sicuramente la maggiore età media della popolazione (47,4 anni rispetto ai 44,9 della media regionale), mentre nel mondo delle imprese la situazione è in evoluzione, visti gli adempimenti (fatturazione e corrispettivi) legati proprio alla digitalizzazione. Pochi mesi fa la maturità digitale delle...