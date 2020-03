ECONOMIA

C'è anche il Distretto della Giostra polesano, purtroppo, tra le vittime del Coronavirus. Il decreto del 22 marzo ha previsto la sospensione di tantissime attività tra le quali, ovviamente, quelle svolte dalle imprese che producono attrazioni e giostre.

«Stiamo parlando spiega Matteo Rettore della Confederazione nazionale artigiani (Cna) di Rovigo - di circa 300 imprese coinvolte, con oltre 1.500 addetti e con un volume d'affari complessivo di oltre 150 milioni di euro». Le imprese hanno già sospeso le loro attività e, al momento, non potranno più consegnare le attrazioni finite e non potranno continuare a costruire le giostre in cantiere. Negli stessi spazi aziendali, quindi, non potranno allestire e montare le giostre pronte, per l'eventuale avvio nei luna park (che sono, a loro volta, chiusi in tutto il mondo).

FILIERA BLOCCATA

L'intera filiera è quindi bloccata: «Il 2020 era iniziato con buoni auspici - prosegue Rettore - con nuovi ed interessanti ordini, grazie alla costante e qualificata attività di promozione e marketing del Distretto. Ora è l'esatto contrario». Non solo: le consegne saranno spostate di almeno tre mesi, se tutto andrà bene». Tutto ciò provocherà anche un conseguente ritardo dei pagamenti delle commesse da parte dei clienti, che (ovviamente non a causa delle aziende polesane) non potranno ricevere le giostre e le attrazioni richieste nei tempi stabiliti, ed utilizzabili per le aperture stagionali dei parchi di divertimento.

SERVE LIQUIDITÀ

A seguito di un'indagine nel settore da parte della stessa Cna emerge che, per le prossime scadenze dei pagamenti di fine mese (marzo, aprile, maggio), è previsto un fabbisogno di liquidità complessivo di circa 5 milioni di euro. Sarà quindi difficile, se non impossibile, rispettare le scadenze e sostenere i costi relativi alle produzioni avviate, all'acquisto delle materie prime, all'attività lavorativa dei collaboratori, dipendenti, tecnici, consulenti, ingegneri.

PLAFOND E CIG

«Noi chiediamo quindi un plafond apposito, messo a disposizione dalle banche a costo zero, grazie anche all'intervento delle istituzioni regionali e nazionali, che possa garantire la liquidità alle imprese per almeno i prossimi 18 o 24 mesi».

Nel contempo, vengono dunque monitorati e verificati gli strumenti attivati, come gli ammortizzatori sociali (fondo solidarietà e cassa integrazione in deroga). Per la cassa integrazione, in particolare, al momento mancherebbero ancora le linee guida della regione.

ESPORTAZIONI

Infine, un altro tema che dovrà essere affrontato è il livello qualitativo di internazionalizzazione del Distretto, che lavora al 98% per l'estero: «I nostri imprenditori - conclude Rettore - dopo aver già pagato i costi di partecipazione alle fiere internazionali, non hanno la possibilità di partecipare e, spesso, non vengono restituite le somme anticipate. Chiediamo che possano essere recuperati i costi sostenuti per le fiere annullate».

Inoltre, sempre più importante sarà garantire alle imprese una azione di sostegno per la presenza ai prossimi appuntamenti fieristici internazionali, già a partire dall'Expo di Londra, se sarà confermata.

Marcello Bardini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA